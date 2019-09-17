حساب شهير يفجر مفاجأة عن تغيير شبه كامل قريبا لطاقم حكومة خليجية

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على موقع التواصل تويتر، عما زعم أن تغيير شبه كامل سيحدث لطاقم حكومة دولية خليجية قريبا.

حساب “الأدعم” القطري الشهير والذي يحظى بمتابعة أكثر من 28 ألف شخص على تويتر، قال إن دولة خليجية قريبا سيحدث فيها تغيير شبه كامل لطاقم الحكومة دون ذكر اسم هذه الدولة.

#حلم_تويتري

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دولة #خليجية قريبا سيحدث فيها تغيير شبه كامل لطاقم الحكومة ..

ملاحظة التغيير سيكون في دولة و #اللطم و #الصراخ في دولة اخرى .. اكرر قلت دولة لا مملكة .. #كلمة_السر #ابوظبي — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) September 17, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”ملاحظة التغيير سيكون في دولة واللطم والصراخ في دولة أخرى، أكرر قلت دولة لا مملكة.”

وأثارت تغريدة الحساب القطري حيرة واسعة بين متابعيه وتخمينات لاسم الدولة، إلا أنه أنها تغريدته بوسمي “#كلمة_السر #ابوظبي” ما يوحي بأن الإمارات مقصودة بهذه التغريدة.

وتشهد المنطقة حالة توتر غير مسبوقة بتاريخها منذ الحصار الجائر الذي تزعمته السعودية والإمارات ضد الجارة قطر، فضلا عن الحرب في سوريا وليبيا واليمن والصراع بين أمريكا وإيران.

وقبل أيام تعرض معمل تكرير النفط العملاق بشركة أرامكو السعودية في بقيق، لهجوم بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين تسبب في انفجار ضخم أحدث تلفيات كبيرة بالمحطة لدرجة إعلان الشركة إيقاف نصف إنتاجها.