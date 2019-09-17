ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
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السياسي الكويتي ناصر الدويلة “يتحدث على المكشوف”.. حذر السعودية من “كارثة” خطيرة

كتب خاص "وطن"
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أكد السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ، أن أي ضرر يلحق بالسعودية سيؤثر ايضا على مشيرا إلى أنه سبق وأن قدم النصح أكثر من مرة بأن قوة إيران تفوق قوة .

وقال “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”خلونا نتحدث على المكشوف فمصيرنا واحد واي ضرر على السعوديه هو ضرر على الكويت وقد حذرت وحذرت وحذرت من ان قدرات التدمير التي تملكها ايران تتفوق كثيرا على قدرات الصد التي نملكها”

وتابع موضحا:”والذي لم يرى هذه الحقيقة حتى الآن منافق معلوم النفاق أو جاهل احمق لا يرجى صلاح حاله اسمعوا النصيحة ياعرب”

وتتزامن تغريدة ناصر الدويلة مع الكارثة التي حطت على جراء استهداف الحوثيين لأرامكو في بقيق ووقف نصف انتاج المملكة من النفط.

وتبنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن “مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها”، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة “أنصار الله” اليمنية، إيرانية الصنع من طراز “أبابيل”.

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

وصرحت الخارجية في بيان لها أن “العمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووصفت الخارجية الهجوم بأنه “اعتداء تخريبي غير مسبوق”، وأنه نتج عنه توقف نحو 50 % من إنتاج شركة أرامكو.

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