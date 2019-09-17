السياسي الكويتي ناصر الدويلة “يتحدث على المكشوف”.. حذر السعودية من “كارثة” خطيرة

أكد السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، أن أي ضرر يلحق بالسعودية سيؤثر ايضا على الكويت مشيرا إلى أنه سبق وأن قدم النصح أكثر من مرة بأن قوة إيران تفوق قوة الخليج.

وقال “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”خلونا نتحدث على المكشوف فمصيرنا واحد واي ضرر على السعوديه هو ضرر على الكويت وقد حذرت وحذرت وحذرت من ان قدرات التدمير التي تملكها ايران تتفوق كثيرا على قدرات الصد التي نملكها”

خلونا نتحدث على المكشوف فمصيرنا واحد واي ضرر على السعوديه هو ضرر على الكويت وقد حذرت وحذرت وحذرت من ان قدرات التدمير التي تملكها ايران تتفوق كثيرا على قدرات الصد التي نملكها و الذي لم يرى هذه الحقيقه حتى الآن منافق معلوم النفاق او جاهل احمق لا يرجى صلاح حاله اسمعوا النصيحه ياعرب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 17, 2019

وتابع موضحا:”والذي لم يرى هذه الحقيقة حتى الآن منافق معلوم النفاق أو جاهل احمق لا يرجى صلاح حاله اسمعوا النصيحة ياعرب”

وتتزامن تغريدة ناصر الدويلة مع الكارثة التي حطت على السعودية جراء استهداف الحوثيين لأرامكو في بقيق ووقف نصف انتاج المملكة من النفط.

وتبنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن “مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها”، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة “أنصار الله” اليمنية، إيرانية الصنع من طراز “أبابيل”.

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

وصرحت الخارجية في بيان لها أن “العمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووصفت الخارجية الهجوم بأنه “اعتداء تخريبي غير مسبوق”، وأنه نتج عنه توقف نحو 50 % من إنتاج شركة أرامكو.