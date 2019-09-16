ما الأمر الذي أخبرته أمريكا لـ”بن سلمان” وجعله “متضايقاً” بعد قصف الحوثي لـ”أرامكو”؟

رآى المغرّد السعودي “مجتهد” أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “متضايق لأن أمريكا أبلغته رغبتها معاقبة إيران على قصف بقيق لكن لا تريد ضربة داخل إيران خوفا من مواجهة شاملة”.

واضاف “مجتهد” في تغريدة عبر “تويتر”: “التوجه الآن هو معاقبة إيران بضرب الحشد الشعبي في العراق الذي ستحمّله أمريكا المسؤولية”.

وقال: “ابن سلمان يريد ضربة قاصمة لإيران نفسها غير مدرك تبعات المواجهة الشاملة”.

ابن سلمان متضايق لأن أمريكا أبلغته رغبتها معاقبة إيران على قصف بقيق لكن لا تريد ضربة داخل إيران خوفا من مواجهة شاملة



التوجه الآن هو معاقبة إيران بضرب الحشد الشعبي في العراق الذي ستحمّله أمريكا المسؤولية



ابن سلمان يريد ضربة قاصمة لإيران نفسها غير مدرك تبعات المواجهة الشاملة — مجتهد (@mujtahidd) September 15, 2019

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، الاتهامات الأمريكية بمسؤولية طهران عن الهجوم الذي تعرضت له منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” السعودية، مؤكدة أنها اتهامات “لا أساس لها” و”تعبر عن الفشل”.

والسبت اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بتنفيذ ضربات جوية بطائرات بدون طيار على منشأتين رئيسيتين للنفط تابعتين لـ”أرامكو”.

وقال بومبيو، في تغريدة عبر “تويتر”: “تقف إيران وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يدعي (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير الخارجية جواد) ظريف، انخراطهما في الدبلوماسية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “إرنا” المحلية الرسمية، إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت بأنها تدافع عن الشعب اليمني وحقوقه، وبالتالي فإن هذه الاتهامات التي تنسب إلى إيران تدخل في باب الأكاذيب القصوى وتعبر عن الفشل”.

وأعلنت الرياض، صباح السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لـ”أرامكو”، في منطقتي بقيق وخريص، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

فيما تبنت جماعة “الحوثي” المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.