كاتب سعودي استجدى عُمان وهاجمها لعدم إدانة ضربة “أرامكو”.. بيان السلطنة أخرسه!

قاصداً سلطنة عمان، انتقد الكاتب والشاعر السعودي عبدالطيف آل الشيخ عدم ادانة السلطنة الهجوم الذي تعرّضت له شركة أرامكو يوم السبت الماضي، وذلك قبل ساعاتٍ من صدور بيان رسمي من السلطنة حول الهجوم.

وبرزت خلال الساعات الماضية عديد التغريدات لإعلاميين وكُتّاب سعوديين يستجدون فيها سلطنة عمان إدانة الهجوم.

وقال “آل الشيخ” في تغريدته التي يستدلّ منها استجداءه بياناً عُمانياً للإدانة: “فيه دولة جاره و تربطنا بها حدود و في مجلس التعاون لدول الخليج العربي و حتى الآن لم تدين الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السبت الماضي !!!”.

فيه دولة جاره و تربطنا بها حدود و في مجلس التعاون لدول الخليج العربي و حتى الآن لم تدين الهجوم الإرهابي على معملي شركة #أرامكو السبت الماضي !!!



🤔 — 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) September 16, 2019

وبعد صدور بيان الخارجية العُمانية مساء الإثنين، غرّد “آل الشيخ” قائلاً: ” هذه التغريدة التي أزعجت بعض الأخوة من عُمان كانت قبل صدور بيانهم و الوقت موثق و لا توجد فيها أي إساءة لا لعُمان و لا لغيرها .. ماهي إلا رصد للدول التي أدانت و التي لم تدين حتى وقت كتابة التغريدة”.

هذه التغريدة التي التي أزعجت بعض الأخوة من عُمان كانت قبل صدور بيانهم و الوقت موثق و لا توجد فيها أي إساءة لا لعُمان و لا لغيرها .. ماهي إلا رصد للدول التي أدانت و التي لم تدين حتى وقت كتابة التغريدة .

انتهى. https://t.co/9BiAFMCnoJ — 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) September 16, 2019

ومساء الإثنين، أعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في “بقيق وخريص” شرق المملكة، لهجمات.

واعتبرت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، “ذلك تصعيدا لا طائل منه”.

وطلبت السلطنة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.

وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.

كانت دولة قطر، سجّلت موقفاً أخلاقياً جديداً رغم ما وقع عليها من ظلم وحصار من السعودية، حيث أدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الهجوم على محطة “بقيق” شرق السعودية، يوم السبت الماضي.

ونشر “آل ثاني” تغريدةً على حسابه في “تويتر” قال فيها: “ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق”.

وأضاف: “يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف و أن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة”.

ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق. يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف و أن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 16, 2019