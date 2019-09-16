قطر تُسجّل موقفاً أخلاقياً رغم حصارها وتدين الهجمات على السعودية.. وحمد بن جاسم: “حمى الله المملكة من كلّ سوء”

في موقف أخلاقي جديد من دولة قطر رغم ما وقع عليها من ظلم وحصار من السعودية، أدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الهجوم على محطة “بقيق” شرق السعودية، يوم السبت الماضي.

ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق. يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف و أن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 16, 2019

ونشر “آل ثاني” تغريدةً على حسابه في “تويتر” قال فيها: “ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق”.

وأضاف: “يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف و أن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة”.

من جهته، شكر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على إدانته “للهجمات الإرهابية” على المنشآت الحيوية في بقيق”.

وقال في تغريدة: “هذه هي اخلاقنا. حمى الله المملكة من كل سوء فرغم الجراح الا اننا لا نضمر لهم الا كل خير”.