محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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قطر تُسجّل موقفاً أخلاقياً رغم حصارها وتدين الهجمات على السعودية.. وحمد بن جاسم: “حمى الله المملكة من كلّ سوء”

كتب وطن
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في موقف أخلاقي جديد من دولة قطر رغم ما وقع عليها من ظلم وحصار من ، أدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الهجوم على محطة “” شرق ، يوم السبت الماضي. 

ونشر “آل ثاني” تغريدةً على حسابه في “تويتر” قال فيها: “ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق”.

 

وأضاف: “يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف و أن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة”.

 

من جهته، شكر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على إدانته “للهجمات الإرهابية” على المنشآت الحيوية في بقيق”. 

 

وقال في تغريدة: “هذه هي اخلاقنا. حمى الله المملكة من كل سوء فرغم الجراح الا اننا لا نضمر لهم الا كل خير”.

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