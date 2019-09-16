صور فضائية تُظهر مفاجأة عن الدمار الذي لحق بمحطة “بقيق” بعد الهجوم عليها و”رويترز” تؤكد الأمر

بيّنت صور للأقمار الصناعية دقة الهجوم وحجم الدمار في محطة بقيق شرق السعودية، بعد الهجوم عليها والذي تبنّاه الحوثيون، تؤكد أنّ إصلاح الدمار سيستغرق مدة طويلة خلافا لما ادعت المملكة.

ونقلت “رويترز” الإثنين، عن مصدرين أن شركة أرامكو السعودية قد تستغرق أشهرا لاستئناف إنتاج النفط بكميات طبيعية.







وأوقفت الهجمات على بقيق وخريص نحو 5.7 ملايين برميل يوميا من إنتاج السعودية من النفط، وهو ما يمثل نصف الإنتاج السعودي و5% من إمدادات النفط في العالم.

وذكرت وكالة “رويترز” الأحد أنّ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشركة أرامكو السعودية كبيرة ولا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها.

و أكدت جماعة الحوثي الإثنين مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي شركة أرامكو السعودية شرقي المملكة، قائلة إنها نُفذت بطائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة، وأضاف الحوثيون أنهم قد يستهدفون منشآت الشركة مرة أخرى.

و نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مسؤول أميركي رفيع قوله إنه من المحتمل أن يكون العراق أو إيران مصدر الهجمات على السعودية.

وتكبدت البورصات العربية خسائر شبه جماعية في نهاية تداولات الأحد، بعد يوم على الهجوم.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.05 بالمئة إلى 7749 نقطة، لتتخلى عن جميع مكاسبها المحققة خلال العام الجاري، بضغط رئيس من هبوط أسهم البتروكيماويات.