شاهد| العمالة الوافدة في عُمان تتمادى في الإساءة للسلطنة .. والشرطة لهم بالمرصاد

ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على عددٍ من الوافدين يسيئون لوثائق الدولة الرسمية.

وقالت شرطة عمان السلطانية في تغريدة على “تويتر” إنها تابعت المقاطع المرئية التي تداولها البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي وكانت تُظهر بعض الوافدين وهم يقومون برمي بطاقة المُقيم ويتلفظون بعبارات مسيئة .

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض عليهم وإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

تابعت شرطة عمان السلطانية المقاطع المرئية التي تداولها البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي وكانت تُظهر بعض الوافدين وهم يقومون برمي بطاقة المُقيم ويتلفظون بعبارات مسيئة .

وتوضح بأنه تم إلقاء القبض عليهم وإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/AcOu8onvX5 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 16, 2019

إذ سبق وتداول عُمانيون فيديو أظهر وافداً من الجنسية الآسيوية، وقد حمل بيده رزمة من الأوراق النقدية خلال جلوسه داخل محل لبيع المجوهرات، ثم يقوم برميها ورقةً ورقةً بشكل وصفه متابعون بأنه يمثل ازدراءً وإهانةً للعملة العُمانية.

وتعتبر عُمان من الدول القليلة التي يقترب عدد العمالة الوافدة فيها من نصف عدد سكانها، حيث يبلغ عددهم مليوناً و800 ألف شخص، من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية نوفمبر 2018.

وتتميز عُمان بأنها من أكثر الدول التي يتميز شعبها بحسن استقبال وضيافة الغرباء.

ففي استطلاع أجرته شبكة “إنترنيشنز” العالمية، حول أكثر 5 دول ترحيباً بالمغتربين، جاءت عُمان في المرتبة الرابعة، حيث يتميز أهلها بالود والترحاب، ولا يترددون في مساعدة جيرانهم أو من يحتاج إلى المساعدة، وقد يكون ذلك أحد أسباب زيادة العمالة الوافدة في هذا البلد.