الهدهد

سلطنة عُمان تدين الهجمات التي تعرضت لها السعودية وتبعث برسالة عاجلة إلى “مارتن غريفيتث” هذه فحواها

كتب وطن
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أعربت عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية في “بقيق وخريص” شرق المملكة، لهجمات.

 

واعتبرت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، مساء الإثنين، “ذلك تصعيدا لا طائل منه”.

 

وطلبت السلطنة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.

 

وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.

 
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