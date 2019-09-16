بعد ضربة أرامكو .. معلومات صادمة عن الحالة النفسية لـِ”بن سلمان” وطرده قادة عسكريين من اجتماع

كشف حساب “العهد الجديد” بموقع تويتر، عن أن معنويات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منهارة منذ الهجوم على شركة أرامكو السبت الماضي.

وقال “العهد الجديد” إنّ “بن سلمان” أفرط في تناول المهدئات منذ حادثة بقيق، ومعنوياته منهارة، ولا يريد أن يستوعب ما حصل.

وأشار إلى أن ولي العهد اجتمع مع كبيري قيادات السعودية العسكرية والأمنية، وانتهى الاجتماع بتهزيئهم وطردهم من المجلس.

أفرط ابن سلمان في تناول المهدئات منذ حادثة بقيق، معنوياته منهارة، ولا يريد أن يستوعب ما حصل .. وكان قد اجتمع مع كبرى قيادات البلد العسكرية والأمنية، وانتهى الاجتماع بتهزيئهم وطردهم من المجلس. — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 16, 2019

وألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال تورط إيران في هجوم أرامكو، مؤكدا رغبته بتجنب الحرب معها، وقال إن بلاده مستعدة لمساعدة السعودية مقابل المال ولكن عليها أن تدافع عن نفسها، في حين بدأ محققون أميركيون بجمع الأدلة ميدانيا.

والثلاثاء، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنّ المسؤولين السعوديين قالوا إن واشنطن لم تقدم أدلة كافية تفيد أن الهجوم مصدره إيران.

وأضافت الصحيفة أن تقييم المسؤولين الأمريكيين أن إيران أطلقت أكثر من 20 طائرة مسيرة وصواريخ على منشآت أرامكو.

وقالت إن المسؤولين الأميركيين شاركوا الرياض تقارير استخباراتية بشأن الهجوم على أرامكو.

وكانت الصحيفة قالت الإثنين، إنّ “المسؤولين السعوديين يبحثون تأجيل طرح أسهم أرامكو في الأسواق بعد الهجوم على الشركة السبت”.

وتعد “أرامكو” رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.

وأعلنت السعودية، اعتزامها دعوة خبراء دوليين وأممين للمشاركة بتحقيقات الهجوم على منشأتي “أرامكو” شرقي المملكة.

وقال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط، لم يتم من الأراضي اليمينة وتم بأسلحة إيرانية.