أنور قرقاش
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وزير التغريد الإماراتي أنور قرقاش يتضامن مع السعودية على تويتر: هجوم بقيق طال أبوظبي أيضاً!

كتب وطن
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أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي، أنور قرقاش، تضامنه مع بعد تعرضها لهجوم جوي استهداف معامل في وخريص، مكتفياً بالقول إن هذا الهجوم يطال ودول المنطقة أيضا.!

وكتب قرقاش تغريدة في حسابه على “تويتر” قال فيها إن “الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا، ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة، وضرورة تظافر الجهود تجاهه”.

وأضاف أن “الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد”.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية نددت في بيان لها، أمس السبت، “بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وشدد البيان على أن “أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات”.

يذكر أن الهجوم على منشأتي “أرامكو” تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة، وفقا لما أفاد به وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.

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