وزير التغريد الإماراتي أنور قرقاش يتضامن مع السعودية على تويتر: هجوم بقيق طال أبوظبي أيضاً!

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي، أنور قرقاش، تضامنه مع السعودية بعد تعرضها لهجوم جوي استهداف معامل أرامكو في بقيق وخريص، مكتفياً بالقول إن هذا الهجوم يطال الإمارات ودول المنطقة أيضا.!

وكتب قرقاش تغريدة في حسابه على “تويتر” قال فيها إن “الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا، ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة، وضرورة تظافر الجهود تجاهه”.

وأضاف أن “الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد”.

الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الإستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تظافر الجهود تجاهه، الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا وإختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 14, 2019

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية نددت في بيان لها، أمس السبت، “بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وشدد البيان على أن “أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات”.

يذكر أن الهجوم على منشأتي “أرامكو” تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة، وفقا لما أفاد به وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.