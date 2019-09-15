كاتب عُماني: الأحداث الأخيرة كشفت هشاشة الخليج.. و”الرميحي” يصدق على كلامه: هذا مرده للصغار المهووسين بكرسي الحكم

قال الكاتب العُماني المعروف زكريا المحرمي، إن الأحداث الأخيرة في الخليج كشفت هشاشة دوله بالرغم من دعاوى البعض وزعم القوة والعظمة، ودعا دول الخليج للتعالي على الخصومات والخلافات لعودة اللحمة للمنطقة.

وتابع “المحرمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”المشكلة أن الأغراب يعلمون جيدا حجم هشاتنا ويستغلون جهلنا للتلاعب بمقدراتنا ومستقبل أجيالنا”

بالرغم من دعاوى القوة والعظمة كشفت الأحداث الأخيرة في الخليج هشاشة دوله؛ المشكلة أن الأغراب يعلمون جيدا حجم هشاتنا ويستغلون جهلنا للتلاعب بمقدراتنا ومستقبل أجيالنا؛ فمتى سنعي هذا الحقيقة ونتعالى على الخصومات الصغيرة ويحترم بعضنا بعضا ونثبت أننا كبار بوعينا ليحترمنا الآخرون!! — زكريا المحرمي (@almuharrmi) September 15, 2019

وتساءل مستنكرا أحوال المنطقة المؤسفة:”فمتى سنعي هذا الحقيقة ونتعالى على الخصومات الصغيرة ويحترم بعضنا بعضا ونثبت أننا كبار بوعينا ليحترمنا الآخرون”

من جانبه صدق أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على كلام “المحرمي” وأكد أنه منذ تكوين المجلس لم تشهد المنطقة هذا الارتباك والتخبط والضبابية كما تشهده الان.

منذ تكوين المجلس لم تشهد المنطقة هذا الارتباك والتخبط والضبابية كما تشهده الان ،وهذا مرده للصغار المهووسين بكرسي الحكم والغير مدركين للمخاطر التي تحيط بهم — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) September 15, 2019

وتابع في رده الذي رصدته (وطن):”وهذا مرده للصغار المهووسين بكرسي الحكم والغير مدركين للمخاطر التي تحيط بهم”

وتشهد المنطقة أزمة غير مسبوقة في تاريخها منذ صعود محمد بن سلمان لسدةالحكم في السعودية، وسيطرة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عليه حيث أصبح المتحكم الفعلي بقرار المملكة مقابل دعم ابن سلمان ضد خصومه من آل سعود ودفعه للعرش بدعم أمريكي.

وقاد ابن زايد حملة الحصار الجائر ضد قطر في 2017 بفضل سيطرته على القرار السعودي، وهو ما قسم المنطقة وأظهر خلافات غير مسبوقة بتاريخها الأمر الذي استغله ترامب لحلب دول الخليج وتشتيت أمرهم فضلا عن استغلال إسرائيل لحالة الفرقة هذه وتحقيق أهداف لم تحلم بها من قبل وظهر ذلك جليا فيما يعرف بـ”صفقة القرن”.