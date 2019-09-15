شاهد| 7 أيام على مأساة غرق 4 صيادين عُمانيين .. ما الذي عُثر عليه خلال البحث عنهم؟

عُثر في مياه البحر بسلطنة عمان على القارب الذي كان على متنه أربعة صيادين عُمانيين، بعد 7 أيّام من اختفائهم .
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً وفيديو للحظة العثور على القارب.
يأتي ذلك بينما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين الأربعة في البحر قبالة نيابة حاسك بولاية سدح بمحافظة ظفار، بمشاركة إحدى الطائرات العمودية وطائرة للاستطلاع البحري تابعتين لسلاح الجو السلطاني العماني، وسفينة البحرية السلطانية العمانية ( الراسخ ).
ودشّن المغرّدون العمانيون هاشتاغ [#فقدان_اربع_أشخاص_في_حاسك]، داعين الله أن يعيدهم إلى ذويهم سالمين.