شاهد| 7 أيام على مأساة غرق 4 صيادين عُمانيين .. ما الذي عُثر عليه خلال البحث عنهم؟

‏عُثر في مياه البحر بسلطنة عمان على القارب الذي كان على متنه أربعة صيادين عُمانيين، بعد 7 أيّام من اختفائهم .

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً وفيديو للحظة العثور على القارب.

#فقدان_اربع_أشخاص_في_حاسك

القارب لقووه في شربثات…. يارب الطف بهم pic.twitter.com/jLoc1LsGfx — ؏ ڵ ې هو أسمي(بني♥️هاشم) (@AliMoh2033) September 15, 2019

لا اله الا الله يقولو القارب لقووه في شربثات ومحد فيه…

#شبكة_هواة_صيدالأسماك #فقدان_اربع_اشخاص_في_حاسك pic.twitter.com/5bcIZQwStw — ؏ ڵ ې هو أسمي(بني♥️هاشم) (@AliMoh2033) September 15, 2019

يأتي ذلك بينما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين الأربعة في البحر قبالة نيابة حاسك بولاية سدح بمحافظة ظفار، بمشاركة إحدى الطائرات العمودية وطائرة للاستطلاع البحري تابعتين لسلاح الجو السلطاني العماني، وسفينة البحرية السلطانية العمانية ( الراسخ ).

#مركز_الأمن_البحري، يواصل عمليات البحث عن فقدان قارب صيد عماني يقل (٤) مواطنين في البحر قبالة نيابة حاسك بولاية سدح بمحافظة ظفار، بمشاركة إحدى الطائرات العمودية وطائرة للاستطلاع البحري تابعتين لسلاح الجو السلطاني العماني، وسفينة البحرية السلطانية العمانية ( الراسخ ) pic.twitter.com/los92jMQe6 — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) September 13, 2019

ودشّن المغرّدون العمانيون هاشتاغ [#فقدان_اربع_أشخاص_في_حاسك]، داعين الله أن يعيدهم إلى ذويهم سالمين.

7 أيـام مضت على غيابهـم

والله وحده أعلم بحالهـم

بالله ڪيف هو حال أهلهـم

ما بين خوف / قلق وترقب لأخبارهـم

دعواتنـا نرفعهـا لرب بأن يحفظهم

وتقر أعين أهلهم وأحبتهـم برﯗيتهـم



شاركونـا بالدعاء للمفقودين في هاشتـاق#فقدان_اربع_اشخاص_في_حاسك

ولكم أجر دعواتكم .. pic.twitter.com/MUy6cI9LuW — يعقوب اسماعيل (@EsmaeelYaqoob) September 15, 2019

#فقدان_اربع_أشخاص_في_حاسك



موسى الرضيع عليه السلام "لم يغرق" وهو في قمة ضعفه و"غرق" فرعون وهو في قمة جبروته..

سلم أمرك للخالق واطمئن فلن يصيبك إلا ما كتبه الله لك …



يارب ارجعهم سالمين مُعافين 😩 — 🌼💛ريماااني💛🌼 (@0D56GT0F5g5rOAI) September 15, 2019

اللهـم يا حي يا قيوم

احفظ المفقوديـن

وسلّمهم وردّهــم لأهلهم سالمين معافيـن

عاجلاً غير آجلا يا كريم#فقدان_اربع_اشخاص_في_حاسك pic.twitter.com/pgIsMHMd04 — ♥MOHAMMED abdullah ♥ (@HhhFvc) September 15, 2019

ياهادي الضالّة ورادَّ الضالّة أسألكَ بعزّتكَ وسُلطانكَ أن تصل على محمدٍ وآل محمد وأن ترُدّ عليَّنا مفقودينا فإنهم من عطاياكَ وفضلكَ ورزقكَ😔🙏🏻#فقدان_اربع_أشخاص_في_حاسك — مروى بنتّ عليء🦋 (@74AMll) September 15, 2019