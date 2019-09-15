Galleryحياتنا

شاهد| 7 أيام على مأساة غرق 4 صيادين عُمانيين .. ما الذي عُثر عليه خلال البحث عنهم؟

كتب وطن
0

‏عُثر في مياه البحر بسلطنة عمان على القارب الذي كان على متنه أربعة صيادين عُمانيين، بعد 7 أيّام من اختفائهم .

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً وفيديو للحظة العثور على القارب.

يأتي ذلك بينما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين الأربعة في البحر قبالة نيابة بولاية سدح بمحافظة ظفار، بمشاركة إحدى الطائرات العمودية وطائرة للاستطلاع البحري تابعتين لسلاح الجو السلطاني العماني، وسفينة البحرية السلطانية العمانية ( الراسخ ).

ودشّن المغرّدون العمانيون هاشتاغ [#فقدان_اربع_أشخاص_في_حاسك]، داعين الله أن يعيدهم إلى ذويهم سالمين.

قد يعجبك ايضا
تقارير

باستثناء بورصة مسقط والأردن .. البورصات العربية تتلقى ضربةً بعد هجوم…

الهدهد

سوق مسقط للأوراق المالية يتّخذ هذا القرار الإستثنائيّ مع شركة “جلفار” بعد…

حياتنا

#طلاب_يستغيثون .. (وطن) ترصد تفاصيل وقصة الوسم الأول على تويتر في سلطنة عُمان

الهدهد

“شاهد” محمد علي ينسف “دفاع” السيسي برد ناري.. هذا ما قاله عن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.