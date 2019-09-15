محمد بن سلمان يلهو في مهرجان ولي العهد للهجن في مدينة الطائف غير مبالي و معمل أرامكو في بقيق يتم قصفه من قبل الحوثيين
محمد بن سلمان
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“شاهد” أرامكو تحت القصف وابن سلمان يلهو في مهرجان الهجن غير مبالي

كتب وطن
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ظهر ولي العهد السعودي ، في مهرجان الهجن بنسخته الثانية التي اختتمت اليوم في مدينة الطائف .

ويعد هذا أول ظهور للأمير السعودي بعد الهجوم الذي هز المملكة أمس وألحق ضررا بالغا بإنتاجها النفطي.

وأثار هذا الظهور غضب العديد من النشطاء السعوديين على مواقع التواصل، الذين رأوا أنه كان من الأولى الاهتمام بكارثة قصف معمل ارامكو في ووضع حد لهجمات الحوثي التي كلفت المملكة خسائر فادحة.

واستقبل بن سلمان بحفاوة وترحيب كبيرين، حيث ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة حماسية أشاد بها بقدرة الجيش السعودي على صد أي هجوم وبمكانة ولي العهد المرموقة بين أبناء شعبه.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

من جانبها، أفادت قيادة التحالف العربي، الذي يحارب منذ مارس 2015، بأنها تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

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