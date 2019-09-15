“شاهد” أرامكو تحت القصف وابن سلمان يلهو في مهرجان الهجن غير مبالي

ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مهرجان الهجن بنسخته الثانية التي اختتمت اليوم في مدينة الطائف السعودية.

ويعد هذا أول ظهور للأمير السعودي بعد الهجوم الذي هز المملكة أمس وألحق ضررا بالغا بإنتاجها النفطي.

ولي العهد خلال رعايته الحفل الختامي لمهرجان الهجن.

.#مهرجان_ولي_العهد_للهجن

. pic.twitter.com/aJMEMrja74 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 15, 2019

وأثار هذا الظهور غضب العديد من النشطاء السعوديين على مواقع التواصل، الذين رأوا أنه كان من الأولى الاهتمام بكارثة قصف معمل ارامكو في بقيق ووضع حد لهجمات الحوثي التي كلفت المملكة خسائر فادحة.

واستقبل بن سلمان بحفاوة وترحيب كبيرين، حيث ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة حماسية أشاد بها بقدرة الجيش السعودي على صد أي هجوم وبمكانة ولي العهد المرموقة بين أبناء شعبه.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

من جانبها، أفادت قيادة التحالف العربي، الذي يحارب الحوثيين منذ مارس 2015، بأنها تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.