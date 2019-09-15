صواريخ الحرس الثوري
الهدهد

السعودية ليست بينهما.. الحرس الثوري الايراني يكشف عن توجيه صواريخه إلى دولتين عربيتين

كتب وطن
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قال قائد القوات الجوية في الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إن إيران وأمريكا لا تنويان الحرب، لكن “القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع”.

وأكد حاجي زاده، أن “جميع القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة على بعد ألفي كيلومتر تقع في مرمى صواريخنا”، لافتا إلى أنه “بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وجهنا صواريخنا نحو قاعدتي العديد في قطر والظفرة في وبارجة أمريكية في خليج عمان”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، إلى أن احتمالية اندلاع حرب مع كانت واردة “حتى لو استهدفت الولايات المتحدة أرضا خالية في إيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة”.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في 20 يونيو/ حزيران الماضي بمحافظة هرمزكان جنوب إيران

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات .

واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

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