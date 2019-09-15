إعلامي إماراتي يشنّ هجوماً لاذعاً على حُكام بلاده بعد عودة جثث الجنود الستة من اليمن .. وهذه رسالته

شنّ الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي هجوماً قوياً على مسؤولي بلاده بعد مقتل 6 جنود إماراتيين في “أرض العمليات” الجمعة، كانوا يقاتلون في اليمن، بحسب الإعلان الرسمي الإماراتي.

وتساءل “النعيمي”: “لما نخسر شبابنا في هذه الحروب؟. لما نخسر أهلنا في دول شقيقة مثل اليمن و ليبيا؟”.

وأضاف: “كسبنا عداوات خلال أشهر لم يكن لدينا ١٪ منها منذ أن نشأة الدولة”.

ووجّه “النعيمي” نداءً لكل مسؤول في الإمارات قائلاً: “كفى صمتا واحموا أبناء وسمعة الدولة وإلا سنندم يوم لاينفع الندم [فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله]”.

لما نخسر شبابنا في هذه الحروب؟

لما نخسر أهلنا في دول شقيقة مثل #اليمن و #ليبيا؟

كسبنا عداوات خلال أشهر لم يكن لدينا ١٪ منها منذ أن نشأة الدولة.

ندائي لكل مسؤول في #الإمارات

كفى صمتا واحموا أبناءوسمعةالدولة وإلا سنندم يوم لاينفع الندم

"فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله" — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) September 14, 2019

و السبت، قالت الإمارات إن جنودها الستة الذين قتلوا في “أرض العمليات” الجمعة، كانوا يقاتلون في اليمن.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من إعلان أبو ظبي، مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية “أثناء أداء واجبهم بأرض العمليات” دون أن تحدد مكان الحادث.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، السبت، أن الجنود قتلوا وهم “يؤدون واجبهم الوطني في أرض العمليات.. وهم يدافعون عن الشعب اليمني ضد عصابة تمردت على السلطة الشرعية”.