أمير قطر “يكيد” دول الحصار ويتسلم أوراق اعتماد السفير الأردني الجديد

تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، أوراق اعتماد السفير الأردني زيد اللوزي، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على وقع الأزمة الخليجية.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وحسب المصدر ذاته، فقد جرى ذلك خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي أقيمت بالديوان الأميري.

وأكد اللوزي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد “عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتطلعات وتوجيهات قيادتيهما إلى الارتقاء بها في كل المجالات”.

والأحد الماضي، تسلم عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد السفير القطري سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وفي يونيو/ حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر “بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة”، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة “الجزيرة” في عمّان.

ومنذ نحو عامين، تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.