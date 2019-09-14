وضع مسدس في فم طفل سعودي
وضع مسدس في فم طفل سعودي
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“هياط” رجلان مع رضيع .. شاهد الفيديو الذي أشعل الغضب في السعودية!!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو لسعودي يطلق النار من مسدس ويضع فوهته في فم رضيع غضباً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعي.

 

وطالب مغرّدون بسرعة القبض على الشخصين الذيْن ظهرا في الفيديو، وروّعا الطّفل الرضيع بإطلاق النار في الهواء قربه، ووضع فوهة المسدس في فمه.

 

ووجّه النائب العام السعودي بالقبض على مطلق النار وشريكه الذيْن عرّضا حياة الرضيع للخطر .

 

واستهجن مغرّدون الإستهتار واللامبالاة التي بدا فيها الرجلان في الفيديو.

 
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  1. متابع يقول

    يا ضرلنطي بدل ما تنشق الرضيع البارود ورنا مراجلك انت ضد الحوثي مجموعة بهايم يهايطون واذا جاء وقت الجد تبكبو وينك يا ترامب .

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  2. سوق الطويل-كريتر -عدن يقول

    هذا هو العقل السعودي المعاق وبدهم ينتصروا على الحوثي ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    حكامهم بنفس هذه العقلية ارادوا يعملوا عملية سرية(تصفية خاشقجي)! في اسطنبول سمعت بها الكرة الارضية
    هذا رضيع الادميين يخشون تقبيلة من شدة حبهم للرضيع وانت تطلق علية الرصاص (فشنج) اذيت للرضيع طبلة اذنة
    هذا العجل من البقرة الحلوب السعودية هههههههههههههههههههههه تفوووووووووووووعليكم انت ومعلمك ابو منشار الاحمق الفاشل

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