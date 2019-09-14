“هياط” رجلان مع رضيع .. شاهد الفيديو الذي أشعل الغضب في السعودية!!

أثار مقطع فيديو لسعودي يطلق النار من مسدس ويضع فوهته في فم رضيع غضباً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعي.

وطالب مغرّدون بسرعة القبض على الشخصين الذيْن ظهرا في الفيديو، وروّعا الطّفل الرضيع بإطلاق النار في الهواء قربه، ووضع فوهة المسدس في فمه.

ووجّه النائب العام السعودي بالقبض على مطلق النار وشريكه الذيْن عرّضا حياة الرضيع للخطر .

واستهجن مغرّدون الإستهتار واللامبالاة التي بدا فيها الرجلان في الفيديو.