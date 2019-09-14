مستشار ابن زايد يهاجم حمد المزروعي على الملأ: يبدو أن لدينا في الإمارات مغرد لم تصله بعد رسالة محمد بن راشد

هاجم مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، بشكل غير مباشر المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي عقب تطاول الأخير على الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد المدير السابق لقناة العربية السعودية.

وألمح “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) لتطاول المزروعي على “الراشد” وربط الأمر بتغريدات حاكم دبي محمد بن راشد ورسائله قبل أيام التي انتقد فيها بعض المغردين واتهم بتشويه سمعة الإمارات.

ودون مستشار ابن زايد ما نصه:”يبدو ان لدينا في الإمارات مغرد لم تصله بعد رسالة الموسم.”

يبدو ان لدينا في الإمارات مغرد لم تصله بعد رسالة الموسم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 14, 2019

وأكد معظم متابعي الأكاديمي الإماراتي في ردودهم أنه يقصد حمد المزروعي، وهو ما أكده عبدالخالق عبدالله بالفعل بنشره تغريدة أخرى عبر فيها عن دعمه لعبدالرحمن الراشد الذي أساء له المزروعي.

هاش تاق نشط حاليا #كلنا_عبدالرحمن_الراشد وهذا ما كتبته بحق الاعلامي القدير @aalrashed في كتاب #لحظة_الخليج_في_التاريخ_العربي_المعاصر pic.twitter.com/lvhzSnJ9EL — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 14, 2019

وهاجم “المزروعي” –المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، المدير السابق لقناة العربية وخاض في عرضه بعد وصف قناة العربية للجنود المتوفين الـ6 في الإمارات بالقتلى.

وقال “المزروعي” في تغريدةٍ له بتويتر: “الراشد كلمة مقتل اسأل عنها مكتبي [في إشارة الى ريما مكتبي المذيعة اللبنانية في العربية، التي تحدثت تقارير عن زواجها من الراشد في ديسمبر 2016] بلكي تعلمك أن المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي …”.

ولاحقاً عمد “المزروعي” إلى حذف التغريدة التي وصف فيها “العربية” بــ”عاهرة الاعلام وبدون منافس” غير أن “وطن” تمكنت من توثيق التغريدة والإحتفاظ بنسخة منها.

ووصف “المزروعي” قناة “العربية” كذلك بأنها “فاشلة”.

وفي وقتٍ سابقٍ الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، دون الإشارة إلى مكان الحادث.

وبحسب ما أوردت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

وأوردت الوكالة أسماء الجنود القتلة ورتبهم العسكرية.