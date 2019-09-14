كانوا يديرون غرفة عمليات الطائرات المسيرة.. مغرد قطري يفجر مفاجأة حول مقتل الجنود الاماراتيين

كشف مغرد قطري، تفاصيل مقتل 6 جنود إماراتيين، قالت أبوظبي إنهم قتلوا جراء حادث عرضي جراء تصادم آليات عسكرية أثناء “أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”، دون الإشارة إلى مكان تلك العمليات.

ولكن المغرد القطري “نايف الملا الريان”، كشف في تغريدة رصدتها “وطن”، عن أن الجنود الستة كانوا في قاعدة الجفرة وسط ليبيا، يديرون غرفة الطائرات المسيرة التابعة للمتمرد خليفة حفتر. حسب قوله.

وأشار الريان في تغريدة إلى أن طائرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، قامت بقصف القاعدة الجوية وغرفة العمليات التابعة للإمارات، مما أدى إلى سقوط القتلى والاصابات”.

مقتل 6 جنود اماراتين في قاعدة الجفرة وسط #ليبيا

كانو يديرون غرفة طيران مسير تابعة لي الارهابي حفتر

بعد ان قامت طيران حكومة الوفاق بي قصف القاعدة وغرفة للعمليات التابعة لي الامارات ليلة الامس #مقتل_جنود_اماراتيين_في_ليبيا pic.twitter.com/q9SFKKdXrT — نـايف الـملا #الريان (@XxqatarX) September 13, 2019

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، أعلنت الجمعة، عن مقتل 6 من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء “أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

ولم توضح القيادة العامة للقوات المسلحة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، المقصود بـ”أرض العمليات”. وجدير بالذكر أن القوات الإماراتية تشارك ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وأفاد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بأن القتلى هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وأضاف البيان أن “القيادة العامة للقوات المسلحة تتقدم بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان”.

ونعى حارس بارات دبي، ضاحي خلفان، الجنود الاماراتيين، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، :” رحمهم الله رحمة واسعة واسكنهم فسيح جناته وألهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.