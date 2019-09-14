حمزة بن لادن
حمزة بن لادن
الهدهد

كاتب سعودي حاقد يبدي شماتته بـ”مقتل حمزة بن لادن”: ترامب ألحقه بوالده في قعر جهنم!

كتب خاص "وطن"
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ابدى الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، ، شماتة بمقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم أسامة بن لادن، بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقتله، اليوم السبت.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت خبر مقتله نهاية تموز/يوليو.

وقال ترامب في بيان: “قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة، نجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان”.

وأفادت بيانات لوزارة الخارجية الأمريكية بأن حمزة كان قد دعا في رسائل عدة على الإنترنت منذ آب/أغسطس 2015 إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفاء غربيين، وكانت الوزارة أعلنت في شباط/فبراير الماضي عن رصد مكافأة بقيمة تصل إلى مليون دولار لمن يساعد في ضبط حمزة.

وقال آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن”، (حمزه بن لادن يقتله الامريكيون ويلحقونه بوالده في قعر جهنم ).

وكان اسم حمزة قد أُدْرِجَ على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب في بداية 2017.

واستنادا إلى بيانات الخارجية الأمريكية، فقد وُلِدَ حمزة بن لادن في جدة في عام 1989، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه من مواليد 1991.

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  1. متابع يقول

    علي اساس مفتاح الجنة والنار بيد ال الشيخ واسراته .

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  2. مسافر 2019 يقول

    أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا (78) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80)

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