كاتب سعودي حاقد يبدي شماتته بـ”مقتل حمزة بن لادن”: ترامب ألحقه بوالده في قعر جهنم!

ابدى الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، محمد آل الشيخ، شماتة بمقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقتله، اليوم السبت.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت خبر مقتله نهاية تموز/يوليو.

وقال ترامب في بيان: “قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة، نجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان”.

وأفادت بيانات لوزارة الخارجية الأمريكية بأن حمزة كان قد دعا في رسائل عدة على الإنترنت منذ آب/أغسطس 2015 إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفاء غربيين، وكانت الوزارة أعلنت في شباط/فبراير الماضي عن رصد مكافأة بقيمة تصل إلى مليون دولار لمن يساعد في ضبط حمزة.

وقال آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن”، (حمزه بن لادن يقتله الامريكيون ويلحقونه بوالده في قعر جهنم ).

حمزه بن لادن يقتله الامريكيون ويلحقونه بوالده في قعر جهنم .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) September 14, 2019

وكان اسم حمزة قد أُدْرِجَ على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب في بداية 2017.

واستنادا إلى بيانات الخارجية الأمريكية، فقد وُلِدَ حمزة بن لادن في جدة في عام 1989، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه من مواليد 1991.