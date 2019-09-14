#طلاب_يستغيثون .. (وطن) ترصد تفاصيل وقصة الوسم الأول على تويتر في سلطنة عُمان
تصدر وسم #طلاب_يستغيثون قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وذلك عقب إطلاقه أمس من جانب عدد من طلبة كلية “عمان للعلوم الصحية” للتعبير عن رفضهم للائحة الجديدة التي أصدرتها الكلية.
وبحسب مدشني الوسم فقد فرضت الكلية على الطلبة رفع معدلهم إلى 2.0 كحد أدنى للتخرج بعد أن كان 1.5 بحسب اللائحة السابقة.
الطلبة الغاضبون عبروا عن استياءهم لهذا القرار المفاجئ الذي يشمل جميع الطلبة ولم يقتصر على الطلبة الجدد.
وذكر أحد المغردين “نحن لا نطالب بإلغاء القانون ولكن نطالب بإستثناء لطلاب سنه ٢ و٤ و٣”
وأكد آخر أن المتبع اداريا واكاديميا ان القرارات حديثة الاصدار لاتطبق على ما بني عليه سابقا وفقا لاتفاق بشروط معينة اختار على اثرها ذلك المنبر التعليمي؛ “اي انه غير مقبول تطبيق انظمة جديدة بأثر رجعي؛ تطبق على الطلبة الجدد نعم فهم علموا ببينة امرهم؛ الاصل في ذلك لاضرر ولاضرار.”
كما عبر البعض عن استغرابهم من استياء الطلبة معللين ذلك أنه من غير الممكن أن يتخرج الطالب بمعدل أقل من 2:00 كما هو معمول به في أغلب الكليات والجامعات.
فيما طالب عدد من طلبة الكلية بعقد اجتماع عاجل معهم من قِبل إدارة الكلية لحل هذه الإشكالية التي ستؤثر على مسارهم الدراسي خاصة من هم على مشارف التخرج.