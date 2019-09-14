#طلاب_يستغيثون .. (وطن) ترصد تفاصيل وقصة الوسم الأول على تويتر في سلطنة عُمان

تصدر وسم #طلاب_يستغيثون قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وذلك عقب إطلاقه أمس من جانب عدد من طلبة كلية “عمان للعلوم الصحية” للتعبير عن رفضهم للائحة الجديدة التي أصدرتها الكلية.

وبحسب مدشني الوسم فقد فرضت الكلية على الطلبة رفع معدلهم إلى 2.0 كحد أدنى للتخرج بعد أن كان 1.5 بحسب اللائحة السابقة.

#طلاب_يستغيثون قانون رفع المعدل من 1.5 الي 2 بعد مرور سنة او سنتين او ثلاث او اربع بمثابة سحب البساط من اسفل الاقدام..ثم ماذا؟! السقوط و الهلاك pic.twitter.com/Arpyx4mNuF — _4aed (@4aed10) September 14, 2019

الطلبة الغاضبون عبروا عن استياءهم لهذا القرار المفاجئ الذي يشمل جميع الطلبة ولم يقتصر على الطلبة الجدد.

#طلاب_يستغيثون

الصورة علي اليمين كان قانون السنة الاول و الثانية و الثالثة

الصورة على اليسار قانون السنة الرابعة

حدث العاقل بما يعقل يعني لما كنت في اول ثلاث سنوات اموري في السستم لما اوصل سنة رابعه يا ترفع المعدل ولا تقبض الباب pic.twitter.com/7J2d7ifoE2 — Ramos (@n3zzHp2yDtGvVGE) September 13, 2019

يا ناس لا تحكموا بظاهر وتقولوا كيف ١.٥ يتخرجوا بمختصر الي فهمته من طلبه انه يدرسوا ٩ مواد ففصل واحد ونحنا ف تقنيه ٥ وما قادرين وبعدين هنظام يطبق للدفعات الغيرهن مو للي هم علي مشارف التخرج هذا ظلم فلا تحكموا قبل لا تعرفوا وضع طلبه ومعاناته#طلاب_يستغيثون — هيبه رجل💬💛 (@Seco431) September 14, 2019

‏وذكر أحد المغردين “نحن لا نطالب بإلغاء القانون ولكن نطالب بإستثناء لطلاب سنه ٢ و٤ و٣”

نحن لا نطالب بإلغاء القانون ولكن نطالب بإستثناء لطلاب سنه ٢ و٤ و٣

#طلاب_يستغيثون pic.twitter.com/NAwXEUaiMb — k.97 (@k9790832689) September 13, 2019

وأكد آخر أن المتبع اداريا واكاديميا ان القرارات حديثة الاصدار لاتطبق على ما بني عليه سابقا وفقا لاتفاق بشروط معينة اختار على اثرها ذلك المنبر التعليمي؛ “اي انه غير مقبول تطبيق انظمة جديدة بأثر رجعي؛ تطبق على الطلبة الجدد نعم فهم علموا ببينة امرهم؛ الاصل في ذلك لاضرر ولاضرار.”

#طلاب_يستغيثون المتبع اداريا واكاديميا ان القرارات حديثة الاصدار لاتطبق على مابني عليه سابقا وفقا لاتفاق بشروط معينة اختار على اثرها ذلك المنبر التعليمي؛ اي انه غير مقبول تطبيق انظمة جديدة بأثر رجعي؛ تطبق على الطلبة الجدد نعم فهم علموا ببينة امرهم؛ الاصل في ذلك لاضرر ولاضرار — أحمد المعمري (@ahmedali55729) September 14, 2019

‏كما عبر البعض عن استغرابهم من استياء الطلبة معللين ذلك أنه من غير الممكن أن يتخرج الطالب بمعدل أقل من 2:00 كما هو معمول به في أغلب الكليات والجامعات.

‏فيما طالب عدد من طلبة الكلية بعقد اجتماع عاجل معهم من قِبل إدارة الكلية لحل هذه الإشكالية التي ستؤثر على مسارهم الدراسي خاصة من هم على مشارف التخرج.