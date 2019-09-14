سياسي قطري يصف ابن سلمان بـ” الغِرّ الأحمق” وهذا ما قاله عن هشاشة النظام السعودي واستخباراته
وصف السياسي القطري، عبدالله الوذين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بـ” الغِرّ الأحمق”، داعياً السعوديين إلى ضرورة إيقافه عند حده عقب الهجوم الذي استهدف معامل أرامكو في بقيق وخريص.
وقال الوذين في تغريدة رصدتها “وطن”، ( عصب اقتصاد #السعودية هو في #بقيق و #خريص و #الشيبة، واستهدافها السهل من قِبل #الحوثي دليل على هشاشة هذا النظام واستخباراته وضعفه وعدم قدرته على حماية حدوده ومواطنيه).
وأضاف الوذين في تغريدته ( آن للشرفاء أن يوقفوا هذا الغِرّ الأحمق عند حده فأرواح أهلنا و وحدة أراضيهم أهم منه ومن نزواته ومغامراته الصبيانية).
وأعلنت جماعة أنصار الله ” الحوثيون”، السبت، مسؤوليتها عن الهجوم الجوي الذي استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خُرَيص شرقي السعودية بطائرات مسيرة.
وأصدرت المملكة العربية السعودية، بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة (استهداف بطائرات بدون طيار) “درون”.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص”، لافتا إلى أنهما “نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار “درون”.
وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد أعلنوا في 17 أغسطس/ آب 2019 إنهم نفذوا “أكبر عملية” منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.
هذا الاحمق وجه نكبة علي السعوديه وعلي العالم فهو مجرم سيقود البلاد والعباد الي الهاوية وبسرعه كبيرة محاط بجوقة من السفهاء والحمقي بقيادة كهل غبي معروف بين اخوته بغبائه فلم يسند له اي وزارة اطلاقا الا بعد ان مات كل اخوته المؤثرون ولم يبقي الاهو بحكم الترتيب لا اكثر واعتقد بأن نجم السعودية قد افل وان البلاد الي هاوية مالم يتدارك العقلاء الوضع ويطيحون بهاؤلاء الحمقي .