سوق مسقط للأوراق المالية
سوق مسقط للأوراق المالية
الهدهد

سوق مسقط للأوراق المالية يتّخذ هذا القرار الإستثنائيّ مع شركة “جلفار” بعد أنباء الإحتيال بـ٤ ملايين ريال

كتب وطن
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أوقف تداول أسهم شركة ‫ “جلفار” للهندسة والمقاولات”، لحين إفصاح الشركة عن مزيد من التفاصيل حول بعض المعلومات الجوهرية على الموقع الإلكتروني للسوق.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء حول اختلاسات تقدر بـ٤ ملايين ريال عماني، نفتها الشركة.

 وذكرت الشركة -المدرجة بسوق الأوراق المالية- أن مصدراً مجهولاً أبلغ “عن حالات قام بها موظف سابق في الشركة مع أطراف ثالثة”، و أن البلاغ “قيد التحقيق لدى الادعاء العام”.

 

وأضافت الشركة في تصريح لها أن “وجهة النظر القانونية والإدارية الداخلية في الوقت الحالي هي أنه لا توجد مسؤولية تجاه الشركة بهذا الأمر”.

 

وحول ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تأخر دفع رواتب العاملين، قالت الشركة ” نود أن نعلمكم بأن هذا يعود في المقام الأول إلى التأخيرات المتطاولة في سداد مستحقات الشركة من قبل كبار عملائها لمدة طويلة”، مؤكدة بأنه سيتم دفع الرواتب خلال الأسبوع الجاري.

 
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  1. هزاب يقول

    طيب وبعدين؟ ايش الفائدة؟ رواتب الفقراء وين ؟ ما تهمنا هذه التصرفات الشكلية العبثية! حقوق الفقراء أكثر أهمية! الله يرد أيامك يا صحار ! شباب أهل السنة والجماعة لها وبيرجعوا أقوى وأقوى ! اللي كسر أنف الامن والمخابرات مرة يمكن يعملها ألف مرة!

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