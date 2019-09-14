سوق مسقط للأوراق المالية يتّخذ هذا القرار الإستثنائيّ مع شركة “جلفار” بعد أنباء الإحتيال بـ٤ ملايين ريال

أوقف سوق مسقط للأوراق المالية تداول أسهم شركة ‫ “جلفار” للهندسة والمقاولات”، لحين إفصاح الشركة عن مزيد من التفاصيل حول بعض المعلومات الجوهرية على الموقع الإلكتروني للسوق.

تم إيقاف تداول أسهم شركة #جلفار_للهندسة_والمقاولات وذلك لحين إفصاح الشركة عن مزيد من التفاصيل حول بعض المعلومات الجوهرية على الموقع الإلكتروني للسوق.#إيقافات_الأسهم pic.twitter.com/3RakmQePWO — سوق مسقط للأوراق المالية – عُمـان (@msm_oman) September 15, 2019

يأتي ذلك بعد تداول أنباء حول اختلاسات تقدر بـ٤ ملايين ريال عماني، نفتها الشركة.

التصريح الصحفي لشركة #جلفار_للهندسة_والمقاولات حول الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الإجتماعي.#إفصاح_الشركات pic.twitter.com/9rbaIcwHre — سوق مسقط للأوراق المالية – عُمـان (@msm_oman) September 15, 2019

وذكرت الشركة -المدرجة بسوق الأوراق المالية- أن مصدراً مجهولاً أبلغ “عن حالات احتيال قام بها موظف سابق في الشركة مع أطراف ثالثة”، و أن البلاغ “قيد التحقيق لدى الادعاء العام”.

وأضافت الشركة في تصريح لها أن “وجهة النظر القانونية والإدارية الداخلية في الوقت الحالي هي أنه لا توجد مسؤولية تجاه الشركة بهذا الأمر”.

وحول ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تأخر دفع رواتب العاملين، قالت الشركة ” نود أن نعلمكم بأن هذا يعود في المقام الأول إلى التأخيرات المتطاولة في سداد مستحقات الشركة من قبل كبار عملائها لمدة طويلة”، مؤكدة بأنه سيتم دفع الرواتب خلال الأسبوع الجاري.