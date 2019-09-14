سلطنة عُمان ترد على إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن وتنتصر للفلسطينيين.. هذا ما قالته

ردت سلطنة عمان في بيان رسمي، اليوم السبت، على إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم مستوطنات الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بالرفض.

وقال بيان للخارجية العمانية، نشر على (تويتر)، “تعرب سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن الأراضي الفلسطينية.

تعرب سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الاسرائيلية الأخير بشأن الأراضي الفلسطينية ، وتؤكد السلطنة دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. — وزارة الخارجية (@MofaOman) September 14, 2019

وتابع البيان “وتؤكد السلطنة دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأدانت صحف عربية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم منطقة غور الأردن، وهي جزء من الضفة الغربية المحتلة يقع بمحازاة الأردن، إلى السيادة الإسرائيلية في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وصف معلقون دعوة نتنياهو بالمستفزة، واعتبرها آخرون “تهديداً” للأردن.

كما حلل آخرون خلفيات اتخاذ القرار، الذي يهدف إلى “استقطاب المزيد من الجمهور المتشدد” في اسرائيل.

يقول الكاتب ديفد هيرست إن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم غور الأردن من شأنها هدم جميع الجدران التي بنتها إسرائيل لتفريق الفلسطينيين عن بعضهم بعضا.

ويضيف الكاتب في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن خطة نتنياهو ليست سوى وعد يقدمه لناخبيه في مواجهة منافسيه في الانتخابات المقبلة، فضلا عن أنها لم تحظ بالتأييد.

ويشير هيرست إلى أن نتنياهو يتباهى بأنه سيتمكن من ضم جميع المستوطنات لإسرائيل بفضل علاقته الشخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أن ترامب لم يُبد أي استعداد لتنفيذ هذه الخطة.

ويشير الكاتب إلى تصريحات مراسل صحيفة معاريف الإسرائيلية بن كاسبيت بهذا السياق، والذي يقول إن نتنياهو طلب من ترامب الاعتراف بضم غور الأردن تماما مثلما اعترف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان.

ويضيف أن كسبيت ومراسلين آخرين يشيرون إلى أن نتنياهو لم يكن بحاجة إلى طلب إذن من ترامب لضم غور الأردن، وأنه كان يحتاج فقط إلى الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات في الكنيست، لأن القانون الذي يمكّنه من فعل ذلك موجود بالفعل.

ويشير الكاتب إلى أن نوابا يساريين أصدروا في 1967 قانونا يسمح للحكومة بإصدار مرسوم ينص على ضم أجزاء من فلسطين التي ستنطبق عليها سلطة إسرائيل وإدارتها.

ويضيف أنه مهما ضمت إسرائيل إليها من المناطق الفلسطينية، فإن ذلك لن يوقف الصراع القائم.

ويرى أن السلطة الفلسطينية تعدّ غير موجودة، وأنها بمثابة وسيلة تستعين بها إسرائيل لإجبار رجال الشرطة الفلسطينيين على إخلاء الشوارع قبل أن تدخل قواتها لتنفيذ غارات ليلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.