تركي آل الشيخ لا يدري شيئاً عما يدور في بقيق: أطلق هذه التغريدة الكاذبة وأثار جدلاً واسعاً

أثار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، جدلاً واسعاً، في تغريدة أطلقها محاولاً التخفيف من حادثة بقيق التي فجرت موجة جدل واسعة بالسعودية بعد استهداف معمل شركة أرامكو بطائرات “درون” مما أدى إلى اشتعال الحريق بالمعمل النفطي.

وكتب آل الشيخ تغريدة أطلعت عليها “وطن”، ” حسابات مغرضة وكذب واشاعات … الحمدالله أمن وأمان … البقيق بخير !”، معتبراً ما جرى “اشاعات”، وهو ما وضعه في موقف محرج بعد انتشار الفيديوهات التي وثقت الهجوم واعتراف الحكومة السعودية بالهجوم الجوي.

حسابات مغرضه وكذب واشاعات … الحمدالله آمن وآمان … البقيق بخير ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2019

ومن جانبه علق بدر العساكر، مدير مكتب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، على الهجوم قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، “اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين”.

اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. #بقيق pic.twitter.com/8RiC4A8KPS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 14, 2019

وتصدر وسم “بقيق” الأكثر تداولا في السعودية وذلك بعد إعلان وسائل إعلام سعودية عن حريق بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في معمل شركة أرامكو السعودية بمنطقة البقيق في المملكة.

ويظهر في مقاطع الفيديو اشتعال النيران في مناطق بالمعمل، وسط إطلاق نار كثيف من قبل رجال الامن السعوديين.

حريق هائل يندلع في مصافي #أرامكو #السعودية ب #بقيق .. والجهات الرسمية تعلن السيطرة عليها دون ذكر أسبابه ..

اللهم احفظ أهلنا بالسعودية من كل مكروه .. pic.twitter.com/KFMcL1EXGE — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 14, 2019

عدة انفجارات تهز مجمع أرامكو في بلدة #بقيق شرقي #السعودية وفق شهود عيان. pic.twitter.com/n2XSdzNsGE — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 14, 2019

وعلق الصحفي السعودي، خالد المطرفي على الهجوم قائلاً :” أنباء تتحدث عن عدد من الطائرات المسيرة التي استهدفت #بقيق وعدد آخر استهدف #خريص، والحمد لله جميع الامور تحت السيطرة. وسيصدر بيان مفصل عن الحادث. حمى الله #السعودية 🇸🇦من كل مكروه.

أنباء تتحدث عن عدد من الطائرات المسيرة التي استهدفت #بقيق وعدد آخر استهدف #خريص، والحمد لله جميع الامور تحت السيطرة.

وسيصدر بيان مفصل عن الحادث.

حمى الله #السعودية 🇸🇦من كل مكروه. — خالد المطرفي (@Almatrafi) September 14, 2019

وأضاف :” الحمد لله في #بقيق لا وفيات ولا اصابات، الوضع الان طبيعي “.

الحمد لله في #بقيق لا وفيات ولا اصابات.

الوضع الان طبيعي.



حمى الله #السعودية — خالد المطرفي (@Almatrafi) September 14, 2019

وأصدرت المملكة العربية السعودية، السبت، بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة (استهداف بطائرات بدون طيار) “درون”.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص”، لافتا إلى أنهما “نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار “درون”.

السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون" ، والجهات المختصة تباشر التحقيق في ذلك. — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 14, 2019

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد أعلنوا في 17 أغسطس/ آب 2019 إنهم نفذوا “أكبر عملية” منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.