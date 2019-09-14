“الصراخ على قدر الألم” … هكذا أفشل العُمانيون محاولة “ذباب دحلان” تشويه حساب “الشاهين”

رداً على حملةٍ أطلقتها الإمارات واستنفرت لها “الذباب الدحلاني الإلكتروني” ضدّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع تويتر، دشّن عُمانيون وسم “#الشاهين_يمثلني” للتضامن معه في وجه الحملة التي تعرّض على مدار الساعات الماضية.

وجاءت وسم “#الشاهين_لا_يمثلني” في محاولةٍ بائسة من “الذباب الدحلاني الإماراتي” لاتهام الحساب بأنه ليس عُماني ويحمل أجندة خاصة –حسب المزاعم- التي فنّدها عُمانيون دافعوا عن “الشاهين” وأشادوا بجهوده في فضح ما تتعرّض له السلطنة مؤخراً من اتهامات باطلة .

واعتبر مغرّدون أنّ دولة بحجم أسطول إعلام الإمارات هزّها حساب بـ”تويتر”؛ لعدم ثقتها بنفسها وهشاشة مخططاتها.

وأكد مغرّدون عُمانيون أن [الشاهين] “حائط صد منيع ورادع للمتطاولين على السلطنة بصرامته وأدلته الموثقة التي غالبا ما تُعجز الآخر فيسارع إلى حذف تطاوله واتهاماته حفاظا على ماء وجهه”.

#الشاهين_يمثلني في معظم الأحيان بل هو حائط صد منيع ورادع للمتطاولين على السلطنة بصرامته وأدلته الموثقة التي غالبا ما تعجز الآخر فيسارع إلى حذف تطاوله واتهاماته حفاظا على ماء وجهه

وقد لا أتفق معه أحيانا في أسلوب الطرح ككل مغرد قد تتفق معه أحيانا وقد تختلف معه



الشاهين أوجعهم حقا. — محمد البوسعيدي (@moheds1) September 13, 2019

من جهته قال الكاتب العُماني عباس المسكري إن دل وسم (الشاهين لا يمثلني) على شيء، فإنما يدل على إن “الصواريخ الشاهينية التي تقصفهم ليلاً ونهاراً قد هزت كيانهم وأيقظت نومهم وأرعدت نفوسهم”.

وأضاف: “”لقد أطلقوا هاشتاقهم [الشاهين لا يمثلني]، ونعلم جيدا إن إطلاق الهاشتاق المذكور لم يأتي من فردٍ عادي. بل أتى من الغرف المغلقة التي تسيّر الذباب الإلكتروني الذي دائما نراه يتطاول على عمان ورموزها. وبما إن الشاهين ومن معه من جنود حق يدافعوا عن الوطن أوجعهم دفاعهم”.

#الشاهين_أوجع_التائهين_والمنبطحين

لقد أطلقوا هاشتاقهم الشاهين لايمثلني ونعلم جيدا إن أطلاق الهاشتاق المذكور لم يأتي من فردعادي بل أتى من الغرف المغلقة التي تسيرالذباب الألكتروني الذي دائمانراه يتطاول على عمان ورموزهاوبما إن الشاهين ومن معه من جنودحق يدافعواعن الوطن أوجعهم دفاعهم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 13, 2019

وتابع المسكري”: “لكون الشاهين أسقط أقنعتهم وأظهر زيفهم شنوا عليه حملة بمعية المنبطحين .. هذا حال التائهين بنفسهم لا يستطيعوا القيام بشيء ولكنهم يلجؤا إلى خداع البعض واستحمار عقولهم فوجدوا مجموعة منبطحة تساندهم”.

#الشاهين_أوجع_التائهين_والمنبطحين

لكون الشاهين أسقط أقنعتهم وأظهر زيفهم شنوا عليه حملة بمعية المنبطحين .. هذا حال التائهين بنفسهم لا يستطيعوا القيام بشيء ولكنهم يلجؤا إلى خداع البعض وإستحمار عقولهم فوجدوا مجموعة منبطحة تساندهم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 13, 2019

أما مدير مهرجان صلالة السياحي السابق وأمين سر نادي ظفار السابق عبدالله المقدم، فقال مدافعاً عن “الشاهين”: ” #الشاهين_يمثلني. أن أي مواطن عماني غيور من واجبه أن يدافع عن وطنه ضد كل عدو ومتربص ولابد أن يعرف عدونا بأنه لا يمكنه اختبار قوتنا لأن عمان للأعداء الموت الحمراء”.

#الشاهين_يمثلني. أن أي مواطن عماني غيور من واجبه أن يدافع عن وطنه ضد كل عدو ومتربص ولابد أن يعرف عدونا بأنه لايمكنه اختبار قوتنا لأن عمان للأعداء الموت الحمراء pic.twitter.com/Jz2Tpx3LHw — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) September 14, 2019

بينما رآى المغرّد “أبوعبدالله” أنّ “من يعتقد أن الدفاع عن الوطن والرد على المتطاولين ينقص من أخلاقنا أو يشوه سمعتنا فأنا اقولها له بكل صراحه :ان كنت ساذج فنحن لسنا ساذجين مثلك”.

من يعتقد ان الدفاع عن الوطن و الرد على المتطاولين ينقص من اخلاقنا او يشوه سمعتنا فأنا اقولها له بكل صراحه :

ان كنت ساذج فنحن لسنا ساذجين مثلك — 🇴🇲ابو عبدالله ..🇴🇲قابوس 🇴🇲 (@abo_Abdullah005) September 14, 2019

وكتب “يعقوب السيابي”: ” ولماذا #الشاهين_لا_يمثلني مآ دام يدافع عن #عمان؟. كلنا #الشاهين_يمثلني حين تسلط الألسن على هذا البلد الآمن”.

ولماذا #الشاهين_لا_يمثلني

مآ دام يدافع عن #عمان؟

كلنا #الشاهين_يمثلني حين تسلط الألسن على هذا البلد الآمن 🇴🇲 — يعقوب السيابي 🇴🇲 (@yaqoub155) September 14, 2019

وقال “بدر العامري”: ” #الشاهين_يمثلني ويمثل كل مواطن عماني يرد على إشاعات وتحريض وفتن ضدنا. نحن لسنا جبناء بعدم الرد عليهم ولكن اعطينا لهم فترة لكي يتركوا هذه الافتراءات ضدنا. عمان وسياستها واضحة وضوح الشمس: لا نتدخل في شؤون الآخرين و لا نرضى احداً يتدخل فينا، الشاهين فقط يرد عليكم وهو احد من ابناء عمان الغيورين”.

#الشاهين_يمثلني ويمثل كل مواطن عماني يردعلى إشاعات وتحريض وفتن ضدنا



نحن لسناجبناء بعدم الرد عليهم ولكن اعطينالهم فترة لكي يتركواهذه الافتراءضدنا

عمان وسياستهاواضحة وضوح الشمس

لانتدخل في شؤون الاخرين ولانرضى احد يتدخل فينا@_FALCON_01 هو فقط يرد عليكم وهو احد من ابناء عمان الغيور — بــــدر الــعــامــري (@badramri4) September 14, 2019

في حين قال “علي الحسني” مرشح انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة عن ولاية بوشر: ” يبدو أن الذباب الإلكتروني الموجه ضد عُمان أوجعهم قدرة الشاهين على كشفهم، بتفنيده للحقائق التاريخية والمعلومات الدقيقة التي تكشف زيفهم وادعاءاتهم الكاذبة، والرد عليهم بالحُجج الدامغة.لكن الغريب والمؤسف أن مغردينا تأثروا بما ينفثه الذباب الخارجي من سموم ضد الشاهين”.

#الشاهين_يمثلني

يبدو أن الذباب الإلكتروني الموجه ضد عُمان أوجعهم قدرة الشاهين على كشفهم، بتفنيده للحقائق التاريخية والمعلومات الدقيقة التي تكشف زيفهم وادعاءاتهم الكاذبة، والرد عليهم بالحُجج الدامغة.

لكن الغريب والمؤسف أن مغردينا تأثروا بما ينفثه الذباب الخارجي من سموم ضد الشاهين. — علي الحسني (@ali_oman1970) September 14, 2019

ووجه المغرد “أحمد عمر” رسالةً إلى أولئك الذين “صدحوا بملء أفواههم بأن #الشاهين_لا_يمثلني، قائلاً:”هذا شأنكم، ولكن أدعم وبكل قوة كل حساب يكون سيفًا مسلطًا على أعداء الوطن، وعلى كل من تسول له نفسه الاقتراب من اللحمة الوطنية. أيها الشاهين حلق عاليًا فأنت تمثل كل عمانيًا غيورًا على الوطن”.

إلى أولئك الذين صدحوا بمل أفواههم بأن #الشاهين_لا_يمثلني ، أقول لهم:

هذا شأنكم ، ولكن أدعم وبكل قوة كل حساب يكون سيفًا مسلطًا على أعداء الوطن ، وعلى كل من تسول له نفسه الاقتراب من اللحمة الوطنية.

أيها @_FALCON_01 حلق عاليًا فأنت تمثل كل عمانيًا غيورًا على الوطن.#الشاهين_يمثلني pic.twitter.com/UTba42V1Hk — احمد عمر (@Ahmed6644Omer) September 13, 2019

وقال المغرّد “مصطفى الشاعر”: ” اختلف أو اتفق مع أسلوب الشاهين. لكن الحقيقة أن الشاهين درع من دروع الوطن في مجابهة ذباب التائهين في الأرض الذي لم يخرج بعض المثاليين في وطننا لإدانة افعالهم وقذارة اقوالهم التي لم يسلم منها لا الحجر ولا البشر في بلادنا”.مضيفاً:” #الشاهين_يمثلني في ذوده عن وطننا ومن لا يمثله هو حر في ذلك”.

اختلف او اتفق مع اسلوب الشاهين لكن الحقيقة ان #الشاهين درع من دروع الوطن في مجابهة ذباب التائهين في الارض الذي لم يخرج بعض المثاليين في وطننا لإدانت افعالهم وقذارة اقوالهم التي لم يسلم منها لا الحجر ولا البشر في بلادنا#الشاهين_يمثلني في ذوده عن وطننا ومن لا يمثله هو حر في ذلك — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) September 13, 2019

وبطريقةٍ غير مباشرة، أشادَ نائب رئيس مجلس الشورى العماني سابقاً اسحاق بن سالم السيابي بـِ”الشاهين” قائلً: ” معلومات قد تهمك: الشاهين .. من ضمن أقوى وأسرع وأجمل الصقور على وجه الأرض، وأكثرها شهرة”.

واضاف: “تذكر(ناشيونال جيوغرافيك)عن برنامج قياس أعلى سرعة للشاهين إنقضاضا هو 389 كم/ساعة(242 ميل/ساعة سقوطا).وبذلك يكون الأسرع بلا منافس”.

معلومات قد تهمك🌹



الشاهين…. من ضمن اقوى واسرع واجمل الصقور على وجه الأرض،واكثرها شهرة.



تذكر(ناشيونال جيوغرافيك)عن برنامج قياس أعلى سرعة للشاهين إنقضاضا هو 389 كم/ساعة(242 ميل/ساعة سقوطا).وبذلك يكون الأسرع بلا منافس.#اسحاق_السيابي pic.twitter.com/fbq8nEjoBH — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) September 14, 2019

ويحظى حساب “الشاهين” العُماني بمتابعة واسعة جدا بين العُمانيين وغيرهم على “تويتر”، بسبب تصديه دائما للتغريدات والمغردين المسيئين للسلطنة وتفنيد أكاذيبهم خاصة أذرع الإمارات على تويتر التي تكيل الاتهامات زورا وبهتانا ضد السلطنة وقياداتها أمثال صانع الفتن المغرد البذيء حمد المزوعي.