السعودية تكذب بخصوص ضربة الحوثي لـِ”بقيق وخريص” .. و”رويترز” تنشر الحقيقة “المرّة”

نقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن مصادر تأكيدها تعطل جزء من صادرات النفط السعودية بعد الهجوم الحوثي بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو.

وبحسب مصادر “رويترز” فإنّ هجمات الطائرات المسيرة على منشأتي أرامكو تؤثر على إنتاج 5 ملايين برميل يوميا من النفط.

وأعلنت السعودية، صباح السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي المملكة؛ جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إنه “عند الرابعة من صباح السبت (2:00 ت.غ) باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق (شرق) وهجرة (بلدة) خريص (التي تتبع محافظة الأحساء شرقي المملكة وتبعد عن العاصمة الرياض بنحو 150 كم)”.

وأرجع المتحدث الحريقين “نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار”، دون أن يحمل أحدا المسؤولية.

وقال إنه “تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما”.وأكد أن الجهات المختصة باشرت التحقيق، دون تفاصيل أكثر.

وتضم بقيق بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، بينما تضم خريص “حقل خريص” الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.

بينما قالت فضائية الإخبارية السعودية إن إمدادات النفط لم تتأثر بالهجوم، مؤكدة أن إمدادات النفط مستمرة.

الحوثي يتبنى ويتوعد بالمزيد

من جانبها، أعلنت جماعة “الحوثي” مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إنها استهدف مصفاتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة.

وقال الناطق باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان بثته قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “الحوثي”، إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية”.

وأضاف “سريع” أن “استهداف حقلي بقيق وخريص يعد من أكبر العمليات في العمق السعودي”.

ولفت المتحدث الحوثي إلى أن “عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار”، في إشارة لعمليات التحالف العربي في اليمن.

وأشار إلى أن الهجمات “جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون”.

وتوعد المتحدث الحوثي الجانب السعودي بمزيد من العمليات “ستتسع وستكون أشد إيلاما”.