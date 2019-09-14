السعودية العظمى عجزت عن إيقاف صواريخ الحوثي فدفعت بـ “المغامسي” ليحاربها بأشعاره بعد هجوم بقيق

علق الداعية السعودية المقرب من النظام صالح المغامسي، على الهجوم الواسع من قبل الحوثيين الذي استهدف معمل أرامكو في مدينة بقيق وتسبب بخسائر فادحة، محاولا التغطية على فشل دفاعات المملكة التي كلفت الدولة مليارات الدولارات في صد هذه الصواريخ.

وفي وصلة تطبيل جديدة بدلا من لوم النظام العاجز أمام صواريخ الحوثي، كتب المغامسي في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) أشعارا في النظام وقيادته الفاشلة ما تسبب في هجوم عنيف عليه من قبل السعوديين أنفسهم.

(قل للأعادي : ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا ، دون أن تصلوا إلى مقصودكم ، فكل بلادنا قيادة وشعبا مسخرة لحماية بيت الله العتيق ، وللبيت ربٌّ يحميه . )#صالح_المغامسي — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) September 14, 2019

حيث دون مانصه:”(قل للأعادي : ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا ، دون أن تصلوا إلى مقصودكم ، فكل بلادنا قيادة وشعبا مسخرة لحماية بيت الله العتيق ، وللبيت ربٌّ يحميه . )”

وأحرجه أحد النشطاء برده:”يا شيخ ما فائدة هذا التلاحم الشعبي والقيادي اذا زكاتكم وضرائبكم تذهب الي ترامب ويعطيكم قنابل بالمقابل تقتل الشعب اليمني المسكين، والحوثي يزداد قوة”

يا شيخ ما فائدة هذا التلاحم الشعبي والقيادي اذا زكاتكم وضرائبكم تذهب الي ترامب ويعطيكم قنابل بالمقابل تقتل الشعب اليمني المسكين، والحوثي يزداد قوة — Bashir Maalin بشير مالم🇸🇴 (@Bashir_Somalia) September 14, 2019

وهاجمه آخر:”لماذا حشر البيت العتيق اوه ربما نقلوه لبقيق …حكومة فاشلة مهتمة بسجن الناصحين وإفساد اخلاق الناس”

لماذا حشر البيت العتيق اوه ربما نقلوه لبقيق …حكومة فاشلة مهتمة بسجن الناصحين وإفساد اخلاق الناس — د. محمد دهني (@deheny) September 14, 2019

وأصدرت المملكة العربية السعودية، السبت، بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة (استهداف بطائرات بدون طيار) “درون”.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص”، لافتا إلى أنهما “نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار “درون”.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتداول ناشطون فيديوهات مرعبة للانفجارات التي وقعت في معمل أرامكو، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، من فشل المنظومة الدفاعية الجوية من التصدي لطائرات الحوثيين.