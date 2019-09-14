آيات عرابي: السيسي ظهر “مرتعبا خائفا ومهزوزا” وهو يرد على اتهامات محمد علي له ولزوجته انتصار

شنت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بعد رده على الاتهامات التي وجهها له المقاول والفنان محمد علي الذي أثار ضجة واسعة، مشيرة إلى أن السيسي ظهر مرعوبا ومرتجفا وهو يرد على هذه التهم بمؤتمر الشباب.

وقالت “عرابي” في منشور لها على صفحتها الرسمية بفيس بوك حيث يتابعها أكثر من مليون شخص:”إن الشاويش السيسي مرتعبا خائفا مرتجفا مهزوزا وهو يصرح بأن كل ما يقال كذب والقصور الرئاسية باسم مصر وليست باسمي” وذلك في رده على الفضائح التي ينشرها المقاول محمد علي عن سرقاته هو وزوجته انتصار.

الشاويش السيسي مرتعبا خائفا مرتجفا مهزوزا : كل ما يقال كذب والقصور الرئاسية باسم ماسر وليست باسمي !! وذلك في رده على… Posted by Ayat Oraby on Saturday, September 14, 2019

وأضافت موضحة أن رد السيسي يذكرها بنفس رد الفعل من المخلوع مبارك حين خرجت تسريبات ويكيليكس تفضحه في 2010 فخرج مرتعبا يرتجف ليرد عليها”

واختتمت “عرابي” منشورها موجهة رسالة للسيسي: “امتلأ يأسا وقنوطا واعلم ان من جاؤوا بك لن يرحموك وان مرحلتك قاربت على الانتهاء ان شاء الله، امتلأ يأسا وخوفا واعلم انك حتى لو تمكنت في المقاومة قليلا فسوف تنفتح عليك بوابات اخرى .. هذه لعبة مضمونة .. مباراة غير عادلة انت تعلمها جيدا فقد سبق ان اشرفت على تجهيزاتها مع الجاسوس المخلوع السابق”

ونفى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، اتهامات تتعلق بالفساد أثارها الممثل والمقاول محمد علي، ضد رئيس البلاد ومسؤولين بالجيش، في أول تعليق على تلك الاتهامات التي تثير جدلا واسعا منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في كلمة للسيسي، اليوم، في جلسة ثانية بمؤتمر للشباب منعقد شرق القاهرة، جرى تخصيصها حول ما ينشر من “أكاذيب ضد الدولة”، بعد وقت قصير من تحدي الممثل “علي” المتواجد خارج البلاد السيسي بالرد على اتهاماته.

وقال السيسي إن “مخاطر الكتمان أكبر بكثير من السكوت، ومن أسبوعين هناك موضوع مستمر”، متسائلا: “أنتم مش (لستم) خايفين على جيشكم والضباط الصغار، أن يقال لهم أن قياداتكم ليست جيدة؟”.

وأضاف: “كل الأجهزة (لم يسمها) قالوا لو سمحت لا تتكلم، لكن ما بيني وبين الناس هو الثقة، وأرفض أن يلعب أحد في تلك المنطقة”.

ونفي الرئيس المصري ما ردده “علي” -دون أن يذكر اسمه- عن تركه والدته بالمستشفي عقب وفاتها لعدة أيام حتي يتسنى له افتتاح تفريعة لقناة السويس في أغسطس/آب 2015، أو أن يكون قام بتشييد مدفن لها على حساب الدولة.

وتابع: “والله هذا كذب وافتراء، والله هذا كذب وافتراء، وهذا أمر كان يشغلني وأنا لابد أن أرد عليه”.

وأقر السيسي بالفعل بتشييد قصور رئاسية جديدة، لكنه قال إن ذلك “ليس لصالحه ولكن لأجل مصر الكبيرة التي ستبهر العالم”.

وقال إنه وفريق عمله في الرئاسة يتناولون طعامهم على حسابهم الشخصي، لافتا إلى أن كل الهدايا التي وصلت له تم وضعها في متحف مقتنيات الرئيس.

وأكد أنه “لن يخيفه أي حديث بالباطل ولن يرهبه”، مشددا على أنه “لن يسمح في مؤسسات الدولة بوجود شخص غير جيد”.‎‎

وفي جلسة سابقة بالمؤتمر ذاته، حذر السيسي مما اعتبره “مؤامرة” لـ”تشوية جهود الجيش”، وتغيير حكم مصر.