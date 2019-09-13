هكذا علّق “المهداوي” و”الجوادي” على معاداة السعودية لتركيا عبر قبرص

انتقد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “وطن” نظام المهداوي، والسياسي المصري د. محمد الجوادي، توجه السعودية الجديد لمعاداة تركيا عبر قبرص.

يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، زيارة لقبرص بتاريخ (11 سبتمبر 2019)، وأعلن صراحةً دعم بلاده لما سماه “مشروعية قبرص وسيادتها”، وهو ما بدا انحيازاً تاماً إلى قبرص اليونانية في نزاعها مع تركيا بشأن مستقبل الجزيرة المقسَّمة، فضلاً عن التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط.

وقال “المهداوي” في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر”: “حين تقيم علاقاتك مع الصهاينة فإنك تعادي شعباً كاملاً يرزح تحت نير احتلالهم. وحين تفتتح سفارة لك في قبرص فإنك لا تكيد لعدوك أردوغان بل تعلن عداءك للأتراك جميعاً”.

وأضاف: “حين يكون مستشاروك على شاكلة تركي الشيخ و سعود القحطاني فانك هالك ومهلك مزرعتك معك”.

حين تقيم علاقاتك مع الصهاينة فإنك تعادي شعباً كاملاً يرزح تحت نير احتلالهم. وحين تفتتح سفارة لك في #قبرص فإنك لا تكيد لعدوك #أردوغان بل تعلن عداءك للأتراك جميعاً.

وحين يكون مستشاروك على شاكلة #تركي_الشيخ و #سعود_القحطاني فانك هالك ومهلك مزرعتك معك#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/DfiHpc4sr6 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 13, 2019

واتفّق “الجوادي” مع رأي “مهداوي”، ونشر هو الآخر تغريدةً قال فيها: “في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية العلنية ذهب العساف وزير الخارجية السعودي بكل ماضيه ومهابته يستعدي اليونان على تركيا فيما يعتقد أنه “القبرصة” وهو للأسف الشديد لا يعلم أن قبرص أقرب للسعودية منها لليونان وأن السعودية في القانون الدولى مسئولة عن قبرص”.

في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية العلنية ذهب العساف وزير الخارجية السعودي بكل ماضيه ومهابته يستعدي اليونان على تركيا فيما يعتقد أنه "القبرصة" وهو للأسف الشديد لا يعلم أن قبرص أقرب للسعودية منها لليونان وأن السعودية في القانون الدولى مسئولة عن قبرص#أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) September 13, 2019