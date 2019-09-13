نصّاً حرفياً .. مرشحة إماراتية تستنسخ إعلاناً انتخابياً من مرشحة عُمانية لمجلس الشورى، ماذا حدث بعد ذلك؟

تفاجأ مغرّدون ومتابعون عُمانيون بقيام المرشحة الاماراتية د.شيخة الشحي، بنسخ كلمات المرشحة العمانيه لانتخابات مجلس الشورى بسمة الكيومي.

وترشّحت “الشحي” عن إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الإتحادي، فيما ترشّحت المحامية والكاتبة العُمانية بسمة الكيومي لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة عن ولاية بوشر.

مرشحة إماراتية تستنسخ كلمة مرشحة عمانية pic.twitter.com/SvXl2438cI — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) September 12, 2019

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو عرض مقارنةً بين كلام المترشحتين، ليتضح أن المرشحة الإماراتية قامت باستنساخ كلام المرشحة العُمانية نصاً حرفياً في مقطعها الترويجيّ.

وردّت “الكيومي” عبر تويتر حول استنساخ المرشحة الاماراتية لكلماتها قائلةً: ‏”رغم ما شكله هذا الاستنساخ الكامل لكلماتي من صدمة -بالنسبة لي على الأقل- إلا أنني سآخذه بمحملٍ حسن، وأفترض أنه دليل على نجاح المرشح العماني في تقديم نموذجٍ يحتذى به. ‏لكن وجب التنويه! ‏تمنياتنا للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، بالتوفيق والسداد”.

وقامت “الكيومي” بحذف تغريدتها بعد اعتذار المرشحة الإماراتية “د. شيخة الشحي”.

تقديراً لاعتذار الأخت الكريمة، أحذف تغريدتي. — بسمة مبارك (@BasmaMubarak) September 12, 2019

وبررت “الشحي” في تغريدة نسخها لكلام “الكيومي” بقولها: ” بسبب سوء تصرف احد اعضاء فريق عملي باقتباس كلام المرشحة العمانيه الاخت بسمة دون علمي اعتذر عما بدر.وتم حذف التغريده لانه لا يحق لي اقتباس شيء دون توثيقه … لذا اتمنى قبول اعتذاري لاخواني الشعب العماني الشقيق . واعود واكرر كلامك رائع جدا واتمنى لكِ التوفيق باذن الله”.