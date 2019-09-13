فاجعة في سلطنة عمان .. حادث شنيع يحصد أرواح 6 أشخاص بينهم مدير ميناء صحار ونجله

توفي المدير التنفيذي لميناء صحار في سلطنة عمان، المهندس سويد الشميسي ونجله سعيد، والمواطن محمد سالم المعمري، في حادث سير مروّع وقع بولاية هيماء، أودى بحياة 3 آخرين.وفق المعلومات الأولية

ونعى مجلس إدارة شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة وكافة موظفيه، الفقيدين سويد الشميسي ومحمد سالم المعمري الذين وافتهم المنية في الحادث المروع.

ببالغ الأسى ينعي مجلس إدارة شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة وكافة موظفيه فقيديهم سويد الشميسي ومحمد سالم المعمري الذين وافتهم المنية مساء أمس. إنا لله وإنا اليه راجعون. — SOHAR (@PortandFreezone) September 13, 2019

كما نعى مغرّدون عُمانيون بموقع “تويتر” ضحايا الحادث الأليم، ودعوا لهم بالرحمة.

غفر الله ل#سويد_سعيد_الشميسي

المدير التنفيذي لشؤون #شركة_ميناء_صحار

الداعم الأول للمناشط التعليمية لميناء صحار في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ومدارسها أثر حادث أليم

اللهم ارزقه الجنة.. pic.twitter.com/2qyROF9Jn5 — راشد يوسف الزعابي (@rashidsaham) September 13, 2019

رحمك الله الأخ والصديق #سويد_سعيد_الشميسي

المدير التنفيذي لشؤون #شركة_ميناء_صحار

إنا لله وإنا إليه راجعون فقدك عظيم وحزننا أعظم

لا حول ولاقوة إلا بالله pic.twitter.com/n8yM8gJV67 — ﮼خالد﮼العلوي (@abuwallh) September 13, 2019

#المهندس_سويد_الشميسي

المدير التنفيذي لشركة ميناء صحار، وولده سعيد إختارهم الله تعالى إلى جواره أثر حادث سير أليم بولاية هيما

نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/JagFaXXLfV — خليفه راشد العيسائي (@6r8sAwGUQMOc1I9) September 13, 2019

يالله !

التقيت بهذا الرجل قبل كم يوم في مينآء صحار في اجتماع عمل، رجل مخلص بشوش قولا وفعلا يدعم المؤسسات العمانية والشباب العماني



خبر وفاته الحين صدمني وأحزنني جدا

لاحول ولاقوة الا بالله https://t.co/muMDG0sYDG — خااالِصه (@KhalsaRawahi) September 13, 2019

لله ماأخذ ولله ماأعطى وكل شئ لديه بأجل مسمى، بخالص الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة أخينا المهندس سويد الشميسي المدير التفيذي ب ميناء #صحار وابنه سعيد في حادث أليم.

اللهم اغفر لهما وارحمهما واسكنهما فسيح جناتك و انزل على قبرهم السكينة والطمأنينة واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم أمين pic.twitter.com/bEQXv7JA6H — Talal Al-Awadhi (@talalawadhi) September 13, 2019

وفاة سويد الشميسي . المدير التنفيذي لشركة ميناء صحار



ووفاة ابنه سعيد ومواطن اخر واصابة لطفل وفاة 3 اشخاص اسيوين

في حادث شنيع بولاية هيماء فجر هذا اليوم



انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/AVdUkCieAs — أحمد الشيزاوي Ahmed Al-shezawi (@ahmedalshezawi) September 13, 2019

عن ميناء صحار ..

ويعمل ميناء صحار بكفاءة ونجاح، واستطاع في فترة وجيزة ملأ مساحة تخزين الحاويات أكثر مما كان متوقعا، فيما يجري العمل على التوسعة.

وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء 45 كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد الأرصفة 21 رصيف، كما تتراوح أعماق نلك الأرصفة ما بين 16 مترا و 25 مترا، وتبلغ مجموع أطوال الأرصفة 6270 مترا.

وخلال عام 2018 الماضي شهد الميناء نمواً واسعاً في حجم البضائع، حيث بلغ حجم البضائع التي يتم مناولتها أسبوعيا 1.2 مليون طن، ما يسجل ارتفاعا بنحو 14% بحجم البضائع مقارنة بعام 2017.

وقد بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى صحار 3.443 سفينة، مسجلة نمو بنسبة 12% مقارنة بعام 2017.

وتكثف السلطنة جهودها لزيادة مساحة الميناء، بهدف تنشيط الحركة التجارية وتشجيع خطوط الشحن الرئيسية على زيادة عدد رحلاتها وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.