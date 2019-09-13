المدير التنفيذي لميناء صحار المهندس سويد الشميسي
المدير التنفيذي لميناء صحار المهندس سويد الشميسي
الهدهد

فاجعة في سلطنة عمان .. حادث شنيع يحصد أرواح 6 أشخاص بينهم مدير ميناء صحار ونجله

كتب وطن
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توفي في ، ونجله سعيد، والمواطن ، في مروّع وقع بولاية هيماء، أودى بحياة 3 آخرين.وفق المعلومات الأولية 

 

ونعى مجلس إدارة شركة والمنطقة الحرة وكافة موظفيه، الفقيدين سويد الشميسي ومحمد سالم المعمري الذين وافتهم المنية في الحادث المروع.

 

 
كما نعى مغرّدون عُمانيون بموقع “تويتر” ضحايا الحادث الأليم، ودعوا لهم بالرحمة.
 

عن ميناء صحار ..

ويعمل ميناء صحار بكفاءة ونجاح، واستطاع في فترة وجيزة ملأ مساحة تخزين الحاويات أكثر مما كان متوقعا، فيما يجري العمل على التوسعة.

 

وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء 45 كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد الأرصفة 21 رصيف، كما تتراوح أعماق نلك الأرصفة ما بين 16 مترا و 25 مترا، وتبلغ مجموع أطوال الأرصفة 6270 مترا.

 

وخلال عام 2018 الماضي شهد الميناء نمواً واسعاً في حجم البضائع، حيث بلغ حجم البضائع التي يتم مناولتها أسبوعيا 1.2 مليون طن، ما يسجل ارتفاعا بنحو 14% بحجم البضائع مقارنة بعام 2017.

 

وقد بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى صحار 3.443 سفينة، مسجلة نمو بنسبة 12% مقارنة بعام 2017.

 

وتكثف السلطنة جهودها لزيادة مساحة الميناء، بهدف تنشيط الحركة التجارية وتشجيع خطوط الشحن الرئيسية على زيادة عدد رحلاتها وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.

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  1. سوق الطويل-كريتر -عدن يقول

    أبرز اسباب الوفاة في السلطنة هي الحوادث المرورية.لماذا؟! لا اعرف.
    لا يشربون الخمور ولا ياكلون القات(يسبب في بعض الحالات النشاط الزائد)!اذا اعتقد السبب الطرق والسرعة الزائدة!
    الحل: انشاء سكة حديد عمان من صحار الى صلالة وكفى اللة العمانيين الموت .
    اللة يرحمهم ويصبر اهلهم .

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  2. بنت السلطنه يقول

    اله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر اهلهم.

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