فاجعة في سلطنة عمان .. حادث شنيع يحصد أرواح 6 أشخاص بينهم مدير ميناء صحار ونجله
توفي المدير التنفيذي لميناء صحار في سلطنة عمان، المهندس سويد الشميسي ونجله سعيد، والمواطن محمد سالم المعمري، في حادث سير مروّع وقع بولاية هيماء، أودى بحياة 3 آخرين.وفق المعلومات الأولية
ونعى مجلس إدارة شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة وكافة موظفيه، الفقيدين سويد الشميسي ومحمد سالم المعمري الذين وافتهم المنية في الحادث المروع.
ببالغ الأسى ينعي مجلس إدارة شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة وكافة موظفيه فقيديهم سويد الشميسي ومحمد سالم المعمري الذين وافتهم المنية مساء أمس. إنا لله وإنا اليه راجعون.— SOHAR (@PortandFreezone) September 13, 2019
عن ميناء صحار ..
ويعمل ميناء صحار بكفاءة ونجاح، واستطاع في فترة وجيزة ملأ مساحة تخزين الحاويات أكثر مما كان متوقعا، فيما يجري العمل على التوسعة.
وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء 45 كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد الأرصفة 21 رصيف، كما تتراوح أعماق نلك الأرصفة ما بين 16 مترا و 25 مترا، وتبلغ مجموع أطوال الأرصفة 6270 مترا.
وخلال عام 2018 الماضي شهد الميناء نمواً واسعاً في حجم البضائع، حيث بلغ حجم البضائع التي يتم مناولتها أسبوعيا 1.2 مليون طن، ما يسجل ارتفاعا بنحو 14% بحجم البضائع مقارنة بعام 2017.
وقد بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى صحار 3.443 سفينة، مسجلة نمو بنسبة 12% مقارنة بعام 2017.
وتكثف السلطنة جهودها لزيادة مساحة الميناء، بهدف تنشيط الحركة التجارية وتشجيع خطوط الشحن الرئيسية على زيادة عدد رحلاتها وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.
أبرز اسباب الوفاة في السلطنة هي الحوادث المرورية.لماذا؟! لا اعرف.
لا يشربون الخمور ولا ياكلون القات(يسبب في بعض الحالات النشاط الزائد)!اذا اعتقد السبب الطرق والسرعة الزائدة!
الحل: انشاء سكة حديد عمان من صحار الى صلالة وكفى اللة العمانيين الموت .
اللة يرحمهم ويصبر اهلهم .
اله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر اهلهم.