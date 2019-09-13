“شاهد” كيف ظهر أمير الكويت بعد مغادرته مستشفىً أمريكيّ وماذا بيّنت نتائج فحوصاته الطبية

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية التي دخلها الأسبوع الفائت، بعد استكمال الفحوصات الطبية.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن نتائج الفحوصات الطبية للأمير تكللت بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة.

وتداولت حسابات كويتية على مواقع التواصل صوراً للظهور الأوّل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد خروجه من المستشفى الأمريكيّ.

صورة / صاحب السمو الأمير حفظه الله يستقبل الشيخ مشعل الأحمد في مقر اقامته في الولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/vRMMorr1q9 — المجلس (@Almajlliss) September 13, 2019

واستقبل الأمير في مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ مشعل الأحمد، ومدير مكتب الأمير المستشار أحمد فهد الفهد والشيخ خالد العبدالله.

صور / سمو الأمير حفظه الله والشيخ مشعل الأحمد ومدير مكتب صاحب السمو المستشار أحمد فهد الفهد والشيخ خالد العبدالله مع سموه اليوم في أمريكا. pic.twitter.com/6h9he40oaE — المجلس (@Almajlliss) September 13, 2019

وكان أُدخل أمير الكويت الأسبوع الماضي الى مستشفىً أمريكي لإجراء فحوصات طبية، فيما أعلن عن تأجيل لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مقرراً الخميس الماضي.

وسبق أن ذكر الديوان الأميري الكويتي، يوم 18 أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح البالغ من العمر 90 عاما، عانى مؤخرا من “عارض صحي” لكنه تعافى منه، مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أمير البلاد جاءت إيجابية، إلا أن هذا الإعلان لم ينه الشائعات حول موضوع صحته.

ولاحقا أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات حول مرضه.