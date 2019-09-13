“الحرمي” يسأل عن سبب خجل الإمارات من كشف مكان مقتل جنودها الـ6 ويوجّه رسالة لـ”بن زايد” ومغامراته العبثية
تساءل الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، عن سبب “خجل” الإمارات من ذكر مكان مقتل جنودها الستة، كما أعلنت الجمعة.
وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”. دون الإشارة إلى مكان الحادث
وقال “الحرمي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر”: “يفترض إن كانت تعتقد أنهم يدافعون عن الحق ويسعون للعدل .. أن تفتخر بهم، وتعلن مكان وفاتهم، بدلا من أن تخجل من ذكر ذلك ..”.مضيفاً: “هي تخجل من ذكر [المكان]، لأنها ستكون فضيحة، فأفعالها منكرة، إذا ما أعلنت ذلك على الملأ ..”.
لماذا خجلت #الامارات من ذكر مكان قتل هؤلاء الجنود ..؟!— جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 13, 2019
يفترض إن كانت تعتقد أنهم يدافعون عن الحق ويسعون للعدل .. أن تفتخر بهم ، وتعلن مكان وفاتهم ، بدلا من أن تخجل من ذكر ذلك ..
هي تخجل من ذكر " المكان " ، لأنها ستكون فضيحة ، فأفعالها منكرة ، إذا ما أعلنت ذلك على الملأ .. pic.twitter.com/rh5i7EMVXd
وطالب “الحرمي” وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، الذي اعتبر الجنود الإماراتيين القتلى “شهداء”، عن مكان مقتلهم.
وقال الإعلامي الحرمي: “أتمنى يكون [استشهادهم] خلال عمليات خاصة لتحرير الجزر الاماراتية المحتلة من ايران ..”.
واضاف: “لا نقول إلا صبّر الله أهل هؤلاء الجنود وأهل الامارات على مغامراتكم العبثية وسياساتكم الصبيانية ..”.
ممكن تخبر الشعب الإماراتي وين استشهدوا ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 13, 2019
أتمنى يكون " استشهادهم " خلال عمليات خاصة لتحرير الجزر الاماراتية المحتلة من ايران ..
لا نقول إلا صبّر الله أهل هؤلاء الجنود وأهل #الامارات على مغامراتكم العبثية وسياساتكم الصبيانية .. https://t.co/MfuXVkIXDt
استشهدوا بميدان الشرف والرجولة
ولم يدعوا المرجله والشرف والجيش التركي يحميهم
خلك بالشبك
المكان هو نفس المكان اللي أعطى الجيش القطري الاحداثيات للحوثي لقصف قوات التحالف وتم طرد الجيش القطري بعدها الى الشبك
وللأسف لم تثق حتى قيادتكم بهذا الجيش الخائن فاستجلبت قوات تركيه لحمايتها
هاه عرفت المكان يالحرمي