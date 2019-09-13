جابر الحرمي يعلق على مقتل الجنود الإماراتيين الستة
جابر الحرمي يعلق على مقتل الجنود الإماراتيين الستة
الهدهد

“الحرمي” يسأل عن سبب خجل الإمارات من كشف مكان مقتل جنودها الـ6 ويوجّه رسالة لـ”بن زايد” ومغامراته العبثية

كتب وطن
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تساءل الإعلامي القطري المعروف ، عن سبب “خجل” من ذكر مكان مقتل جنودها  الستة، كما أعلنت الجمعة.

 

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”. دون الإشارة إلى مكان الحادث

 

 وقال “الحرمي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر”: “يفترض إن كانت تعتقد أنهم يدافعون عن الحق ويسعون للعدل .. أن تفتخر بهم، وتعلن مكان وفاتهم، بدلا من أن تخجل من ذكر ذلك ..”.مضيفاً: “هي تخجل من ذكر [المكان]، لأنها ستكون فضيحة، فأفعالها منكرة، إذا ما أعلنت ذلك على الملأ ..”.

وطالب “الحرمي” وزير خارجية الإمارات ، الذي اعتبر الجنود الإماراتيين القتلى “شهداء”، عن مكان مقتلهم.

 

وقال الإعلامي الحرمي: “أتمنى يكون [استشهادهم] خلال عمليات خاصة لتحرير الجزر الاماراتية المحتلة من ايران ..”.

 

واضاف: “لا نقول إلا صبّر الله أهل هؤلاء الجنود وأهل على مغامراتكم العبثية وسياساتكم الصبيانية ..”.

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  1. ولو يقول

    استشهدوا بميدان الشرف والرجولة
    ولم يدعوا المرجله والشرف والجيش التركي يحميهم
    خلك بالشبك

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  2. باي باي يقول

    المكان هو نفس المكان اللي أعطى الجيش القطري الاحداثيات للحوثي لقصف قوات التحالف وتم طرد الجيش القطري بعدها الى الشبك
    وللأسف لم تثق حتى قيادتكم بهذا الجيش الخائن فاستجلبت قوات تركيه لحمايتها
    هاه عرفت المكان يالحرمي

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