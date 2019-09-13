“الحرمي” يسأل عن سبب خجل الإمارات من كشف مكان مقتل جنودها الـ6 ويوجّه رسالة لـ”بن زايد” ومغامراته العبثية

تساءل الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، عن سبب “خجل” الإمارات من ذكر مكان مقتل جنودها الستة، كما أعلنت الجمعة.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”. دون الإشارة إلى مكان الحادث

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر”: “يفترض إن كانت تعتقد أنهم يدافعون عن الحق ويسعون للعدل .. أن تفتخر بهم، وتعلن مكان وفاتهم، بدلا من أن تخجل من ذكر ذلك ..”.مضيفاً: “هي تخجل من ذكر [المكان]، لأنها ستكون فضيحة، فأفعالها منكرة، إذا ما أعلنت ذلك على الملأ ..”.

لماذا خجلت #الامارات من ذكر مكان قتل هؤلاء الجنود ..؟!

يفترض إن كانت تعتقد أنهم يدافعون عن الحق ويسعون للعدل .. أن تفتخر بهم ، وتعلن مكان وفاتهم ، بدلا من أن تخجل من ذكر ذلك ..

هي تخجل من ذكر " المكان " ، لأنها ستكون فضيحة ، فأفعالها منكرة ، إذا ما أعلنت ذلك على الملأ .. pic.twitter.com/rh5i7EMVXd — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 13, 2019