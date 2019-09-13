إشاعة وفاته “احترقت” .. معلومات جديدة ومثيرة عن مكان سعود القحطاني وماذا يفعل؟

أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أنّ سعود القحطاني – أحد أهم أعوان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرجل الذي يقال إنه ضالع في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول- لا يزال على قيد الحياة.

واوضح “مجتهد” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن” أنّ “القحطاني” لا يزال يؤدي مهاما خاصة لـ”ابن سلمان” وهو في معزله شديد السرية، وذلك من خلال مندوبين خاصين يدير من خلالهم كثيرا من الملفات التي لا يثق “ابن سلمان” بغيره في إدارتها.

وعن شائعة وفاته التي تمّ تداولها مؤخراً قال “مجتهد”: “يبدو أن إشاعة وفاته والتي كانت ستتحول لانتحار قد احترقت ولم تعد صالحة للاستخدام”.

سعود القحطاني على قيد الحياة ولا يزال يؤدي مهاما خاصة لابن سلمان وهو في معزله شديد السرية، وذلك من خلال مندوبين خاصين يدير من خلالهم كثيرا من الملفات التي لا يثق ابن سلمان بغيره في إدارتها.

ويبدو أن إشاعة وفاته والتي كانت ستتحول لانتحار قد احترقت ولم تعد صالحة للاستخدام — مجتهد (@mujtahidd) September 12, 2019

كان “مجتهد” اعتبر سابقاً أن إشاعة وفاة سعود القحطاني مصدرها ابن سلمان نفسه وقد يكون “سعود” صاحب الاقتراح.

ولفت إلى أنّ “الإشاعة ستتطور من تسميم إلى انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤول أول عن قتل خاشقجي”.

وقال إن سبب صناعة الإشاعة أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ضغط على ابن سلمان لجعل “القحطاني” كبش فداء ومحاكمته علنا وهو لا يريد، فلجأ إلى هذه الإشاعة.

إشاعة وفاة سعود القحطاني مصدرها ابن سلمان نفسه وقد يكون سعود صاحب الاقتراح



الإشاعة ستتطور من تسميم إلى "انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤول أول عن قتل خاشقجي"



سبب صناعة الإشاعة أن كوشنر ضغط على ابن سلمان لجعل سعود كبش فداء ومحاكمته علنا وهو لا يريد، فلجأ إلى هذه الإشاعة — مجتهد (@mujtahidd) August 28, 2019

وقد ورد اسم القحطاني في عدة تقارير، كأحد العقول المدبرة لجريمة قتل “خاشقجي” التي ارتكبت في إسطنبول، بما في ذلك في تحقيق الأمم المتحدة الذي ترأسته خبيرة حقوق الإنسان أغنيس كالامارد، في شهر حزيران/ يونيو 2019.

كما كان اسمه واحدا من أوائل الأسماء التي حظر على أصحابها دخول الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من البلدان الأوروبية الأخرى.