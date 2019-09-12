“لم تسقط من شرفة منزلها”.. النيابة العامة الفلسطينية تكشف أسباب وفاة اسراء غريب وتُخرس كافة الألسن

كشفت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله, اليوم الخميس, التفاصيل الكاملة لنتائج التحقيق حول وفاة الشابة إسراء غريب ، مؤكدة ان التحقيقات والأدلة اثبت عدم صحة سقوط المرحومة من شرفة المنزل لكنها قتلت نتيجة الضرب المفرط المؤدي للوفاة.

وكشف النائب العام أكرم الخطيب توجيه تهمة القتل لثلاثة أشخاص في قضية إسراء غريب, مضيفا” إلى أن سبب وفاة إسراء غريب هو قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المُتعددة التي تعرضت لها الشابة”.

واضاف النائب العام انه ووفق تحقيقاتنا لم يكن القتل على خلفية الشرف .

واعتبرت النيابة ان الفتاة اسراء غريب تعرضت للضرب حتى الموت ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها.

وقال النائب العام، إنه وفقا للتحقيقات، فإن عملية القتل لم تكن على خلفية الشرف، معتبرا أنها تعرضت للضرب حتى الموت ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها.

وأضاف أنه تم إدخال اسراء للمستشفى في المرة الأولى وكان الوفاة ناتجة عن تعرضها للعنف، وأنها تعرضت لسلسلة من العنف الجسدي والنفسي من عائلتها، وأنها تعرضت لضغوطات تتعلق بالسحر والشعوذة ما أدى لتفاقم وضعها الصحي والنفسي.

وقالت النيابة إنه لا علاقة لاستقالة الأطباء بقضية إسراء غريب، وأنه صدر 3 بيانات صحفية تفيد بأن إجراءات التحقيق في القضية مستمرة، وأنه سيتم إحالة ملف القضية للمحكمة لمحاكمتهم وفقا للقانون.

وتعود بداية القصة عندما توفيت فتاة تدعى إسراء ناصر غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم، في فلسطين، قيل إنها فارقت الحياة إثر تعرضها لنوبة قلبية، لكن هناك روايتين للوفاة.

الأولى، إن أخاها قتلها عمدا بعد تعذيبها وذلك اعتمادا على مقطع فيديو ومعلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والثانية، تقول إن الوفاة طبيعية إثر اضطرابات عقلية، إذ أصدرت عائلة الشابة بيانا نشر على عدد من المواقع الفلسطينية نفت فيه الاتهامات التي يتم تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ “الشائعات المغرضة”.

أهم ما جاء في اعلان نتائج التحقيق في وفاة اسراء غريب :

-النائب العام المستشار أكرم الخطيب: ثبت لدينا عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل

-ادخال اسراء للمستشفى في المرة الاولى كان بسبب تعرضها للعنف

-اثبتت الادلة تعرض اسراء لسلسلة من العنف الجسدي والنفسي من عائلتها

-اسراء تعرضت لضغوطات تتعلق بالسحر والشعوذة ما ادى لتفاقم وضعها الصحي والنفسي

-لا علاقة لاستقالة الاطباء بقضية اسراء غريب

– أصدرنا 3 بيانات صحفية تفيد بأن اجراءات التحقيق في قضة اسراء الغريب مستمرة

-من خلال الادلة تم توجيه الاتهام لثلاثة اشخاص بتهمة قتل اسراء الغريب

-سيتم احالة ملف قضية اسراء الغريب للمحكمة لمحاكمتهم وفقا للقانون