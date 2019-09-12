عائلة زين العابدين بن علي تطلب من التونسيين “الدعاء له”: صحته بحالة حرجة

أكدت عائلة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، أنه في حالة صحية “حرجة جدا”، داعية التونسيين إلى “الدعاء له”.

وكتب منير بن صالحة، محامي بن علي، على صفحته في موقع فيسبوك، “كنت دائما أرد على شائعات الموت والمرض بالنفي والاستنكار. هذه المرة أسمح لنفسي أن اقول لكم: الرئيس بن علي مريض جدا”.



ونشرت نسرين، ابنة الرئيس السابق، صورة لوالدها، مرفقة بتعليق “دعوة خير لأبي”.



وكان سياسيون وإعلاميون أكدوا قبل أشهر أن بن علي في حالة صحية “حرجة للغاية” بسبب مرض السرطان، مشيرين إلى أنه يطالب بدفنه في السعودية بعدما “تنكّر له وطنه”، إلا أن محاميه كان قد فنّد هذه المعلومات، مؤكدا أن موكله بصحة جيدة.

ويواجه بن علي عشرات الأحكام القضائية، من بينها 4 أحكام سجن مؤبد إضافة إلى حوالي 200 سنة سجن، فضلاً عن غرامة تتجاوز 200 مليون دينار (100 مليون دولار)، بتهم عدة من بينها القتل العمد، والمؤامرة على أمن الدولة، وإساءة استخدام السلطة، وتهريب المخدرات، واختلاس الأموال وغيرها.