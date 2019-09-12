“شاهد” وفاة مؤسفة لطفلة بولاية جعلان تفجع العُمانيين.. طلق ناري بالخطأ من أخيها أنهى حياتها وتفاصيل صادمة

فُجع العُمانيين وخاصة مواطني ولاية جعلان اليوم، الخميس، بوفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من بني بو حسن إثر طلق ناري بالخطأ من أخيها.

المعلومات المتداولة والتي نقلتها صحيفة “أثير” أوضحت بأن الوفاة حدثت بعد أن اخترقت الرصاصة منطقة “الشاكلة” وتسببت في نزيف أودى بحياة الطفلة.

إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 أنباء عن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من جعلان بني بو حسن تُوفيت اليوم إثر طلق ناري بالخطأ من أخيها.

وأوضحت المعلومات بأن الوفاة حدثت بعد أن اخترقت الرصاصة منطقة “الشاكلة” وتسببت في نزيف أودى بحياة الطفلة@RoyalOmanPolice@OmaniMOH#نخبه_مغردي_عُمان pic.twitter.com/otj1nyMO5j — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) September 12, 2019

وأثار الخبر موجة حزن كبيرة واستنكار بين العُمانيين الذين طالبوا السلطات بالتدخل والوقوف على ملابسات هذا الحادث الصادم.

معلومات تُفيد بأن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من ولاية جعلان بني بو حسن تُوفيت اليوم إثر طلق ناري بالخطأ من أخيها.#التأمل pic.twitter.com/5ziJ8jorvN — التأمل (@tamol_oman) September 12, 2019

ولم تقم الجهات المختصة بنشر أي معلومات عن الحادثة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ حتى الآن.