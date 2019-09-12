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“شاهد” وفاة مؤسفة لطفلة بولاية جعلان تفجع العُمانيين.. طلق ناري بالخطأ من أخيها أنهى حياتها وتفاصيل صادمة

كتب وطن
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فُجع العُمانيين وخاصة مواطني ولاية اليوم، الخميس، بوفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من بني بو حسن إثر بالخطأ من أخيها.

المعلومات المتداولة والتي نقلتها صحيفة “أثير” أوضحت بأن الوفاة حدثت بعد أن اخترقت الرصاصة منطقة “الشاكلة” وتسببت في نزيف أودى بحياة الطفلة.

وأثار الخبر موجة حزن كبيرة واستنكار بين العُمانيين الذين طالبوا السلطات بالتدخل والوقوف على ملابسات هذا الحادث الصادم.

ولم تقم الجهات المختصة بنشر أي معلومات عن الحادثة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ حتى الآن.

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