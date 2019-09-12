بعد أن سب وائل غنيم عبدالله بن زايد.. “شاهد” محمد علي يفضح ابن سلمان وابن راشد على الملأ وهذا ما قاله

خرج رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي الذي أحدثت فيديوهاته عن فساد المؤسسة العسكرية ضجة غير مسبوقة، يهاجم بعض حكام الخليج الداعمين لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وعلى رأسهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحاكم دبي محمد بن راشد.

ويأتي هذا عقب الظهور المثير للناشط المصري وائل غنيم بالأمس ـ أحد رموز ثورة يناير ـ وهجومه على عبدالله بن زايد وسبه بأمه في جزء من المقطع الذي نشره على صفحته بفيس بوك يهاجم فيه نظام عبدالفتاح السيسي.

واستنكر محمد علي في الفيديو الذي بثه على صفحته بفيس بوك ورصدته (وطن) تصريحا سابقا للسيسي قاله في أحد مؤتمرات الشباب حول رغبته في انتشال المصريين من حالة “العوز” في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس بمساعدات من دول خليجية.

https://www.facebook.com/watch/?v=449483309006903

وذكر تحديدا واقعة مقابلة السيسي لابن سلمان في المطار وانتظاره عند سلم الطائرة بشكل مهين لتلميع ابن سلمان مقابل المساعدات ودعم الانقلاب، كما ذكر حاكم دبي محمد بن راشد الذي اشترى السيسي بعدة مليارات على حد وصف محمد علي.

وتحدث “علي” عن مؤتمر الشباب الذي أعلن عن تنظيمه، السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وتوعد محمد علي السيسي بالرد على ما سيقوله في المؤتمر بعد دقائق من انتهائه.

وانتقد علي توجيه السيسي رسائل غاضبة للمصريين وتوعده لهم، رغم أنه يظهر بشكل منكسر أمام الزعماء الأجانب.

وأكد أن صوته سيصل للمصريين في كل الأحوال رغم محاولات النظام حذف فيديوهاته وحظرها على مواقع التواصل.

ودعا محمد علي المصريين في نهاية المقطع إلى الاستمرار في طرح تساؤلاته التي يطرحها في فيديوهاته على السيسي.