مفكر إسلامي مصري تطاول على النبي محمد ويشكك بأنه “خير خلق الله”: ما دليلكم؟

شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على الدكتور المصري أحمد عبده ماهر والذي يطلق على نفسه لقب مفكر إسلامي، بعد تغريدة له اعتبرها النشطاء تطاولا غير مسموح به على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وانتقاص منه.

ودون “ماهر” في تغريدته التي فجرت جدلا واسعا ورصدتها (وطن) على حسابه بتويتر ما نصه:”ما دليلك من القىرءان أن نبينا محمد هو خير خلق الله.؟”

ما دليلك من القىرءان أن نبينا محمد هو خير خلق الله.؟، — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdumaher) September 11, 2019

التغريدة التي فتحت عليه باب هجوم كبير من قبل متابعيه الذين اتهموه بضرب ثوابت الإسلام، والتطاول على الرسول الكريم والانتقاص من قدره بما يخالف تعاليم الدين الحنيف وطالبوا الأزهر بالتدخل لردعه.

هلّا اخبرتنا يا حظرة المستشار من يكون أعظم خُلقٍ من النبي(ص)، وتثبت بالدليل القرآني وجود شخصٍ أعظم من محمد بن عبداللّٰه ؟!



ألم يُقرن ذِكره -اي محمد- بذكر الله في التكبير، وايضًا في الشهادين !؟



ألم تقرأ، قول الله تعالى: {وانك لعلى خُلقٍ عظيم}؟



انصحك ان تترك الخوض في كتب الأزهر — مقاتل حوثي (@jBsCICCU0IkO5ig) September 11, 2019

تريد ان تصل الى اين ؟ وما هو هدفك ؟ يجب عليك الرد ؟ لانها ليست احجية … ولكن انا اقول بداء الشيطان يستحوذ عليك ، فأنتبه. — Abdelkhalek Alsoufi (@alsoufi_66) September 11, 2019

وهاجمه أحد النشطاء بشدة قائلا:”يبدو أنك كبرت و خرفت هل نزل لأحد من الأنبياء من الفضل كما نزل على سيد الأولين والآخرين بآيات عديدة و كثيرة، ثم أين أنت قوله ( ص) الذي فيه تبيان لمكانته بين إخوانه الأنبياء والمرسلين وأنه سيد ولد آدم. فصلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله و على آل بيتك الطيبين الطاهرين”

يبدو أنك كبرت و خرفت. هل نزل لأحد من الأنبياء من الفضل كما نزل على سيد الأولين و الآخرين بآيات عديدة و كثيرة. ثم أين أنت قوله ( ص) الذي فيه تبيان لمكانته بين إخوانه الأنبياء و المرسلين و أنه سيد ولد آدم. فصلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله و على آل بيتك الطيبين الطاهرين — salih (@Majidnazha) September 11, 2019

وكتب آخر محذرا إياه من الطعن في السنة والتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لقد اصطفاة الله وطهرة. وكفاك طعنا في السنه. ولا تتجرأ علي رسول الله — ahmed seit (@ahmedseit) September 11, 2019

وأحرجه ثالث:”خليك انت بتقول كلام في مية المخلل، ولا فاهم حاجة حضرتك مستشار في قانون يعني تفهم فيه سيب بقي معتقداتك و مفهومك لنفسك مش تطرحه علي ناس وانت عارف انك شخصية عامة، سيدنا محمد (ص) خير خلق الله و خاتم الانبياء غصب عنك وعن أي حد يا حيلتها فاهم”

خليك انت بتقول كلام في مية المخلل ، ولا فاهم حاجة حضرتك مستشار في قانون يعني تفهم فيه سيب بقي معتقداتك و مفهومك لنفسك مش تطرحه علي ناس وانت عارف انك شخصية عامة، سيدنا محمد (ص) خير خلق الله و خاتم الانبياء غصب عنك وعن أي حد يا حيلتها فاهم — Ramy 🇪🇬🇸🇦 (@Ramitooz) September 11, 2019

وسبق أن تطاول “ماهر” على صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزعم أنهم انقلبوا على الإسلام بمجرد موت النبي.

كما أنه في أواخر مايو الماضي خرج أحمد عبده ماهر يطعن بأصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع العلماء وهو “صحيح البخاري” حتى أنه وصف الإمام البخاري بأنه جاهل يكذب على النبي.

ولم يكتف المفكر الإسلامي المصري ـ كما يعرف نفسه ـ بالطعن في أصح كتاب بعد القرآن الكريم، بل سب العلماء التابعين للإمام البخاري والسائرين على دربه، ووصفهم بالعبيد الذي اغتاظوا حين يجدوا أنهم كانوا كبنو إسرائيل حينما عبدوا العجل.