مغرد قطري يفجر مفاجأة.. محمد علي صنيعة مخابرات السيسي للإطاحة بعدد من جنرالات الجيش تحت غطاء الفساد

زعم مغرد قطري شهير بتسريباته السياسية على تويتر، أن رجل الأعمال والفنان المصري المثير للجدل محمد علي صنيعة مخابراتية بامتياز يوجهه نظام السيسي للإطاحة بعدد من الجنرالات يخططون لانقلاب، وسيحدث ذلك تحت غطاء الفساد وذكر محمد علي لأسمائهم في مقاطعه التي هزت الشارع المصري.

المغرد القطري الشهير “بوغانم” قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يحظى بمتابعة أكثر من 130 ألف شخص، إنه من الوارد أن هناك فريق عسكري يريد الإطاحة بالسيسي.

ممكن ممكن ممكن

وممكن هناك فريق عسكري يريد

الاطاحه بالسيسي وعشان السيسي

يطلع نفسه صنع #محمد_علي مخابراتيا"

ليتهمهم بالفساد ليسهل له اقالاتهم قريبا"

تحت غطاء الفساد وليس تحت غطاء

الانقلاب عليه — بوغانم (@hassanalishaq73) September 11, 2019

وتابع موضحا:”وعشان السيسي يطلع نفسه صنع #محمد_علي مخابراتيا ليتهمهم بالفساد ليسهل له اقالاتهم قريبا تحت غطاء الفساد وليس تحت غطاء الانقلاب عليه”

وأضاف المغرد الشهير في تغريدة أخرى:”من الاخر وبدون لف ودوران اذا اسقط السيسي قيادات عسكرية كبرى على خلفية فضائح #محمد_علي فتأكدوا بنسبة 100% ان محمد علي صنيعة مخابراتية واستخدمه السيسي كطعم لاسقاط خصومه من العسكر”

من الاخر وبدون لف ودوران

اذا اسقط السيسي قيادات عسكريه كبرى

على خلفية فضائح #محمد_علي

فتأكدوا بنسبة 100% ان محمد علي

صنيعه مخابراتيه واستخدمه السيسي كطعم

لاسقاط خصومه من العسكر

انتهى الكلام..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) September 11, 2019

كما توقع “بوغانم” قيام السيسي بعمل تفجيرات في مصر مع توقيت إحالة القادة العسكريين للتحقيق أو التقاعد كي يغطي على إقالاتهم أو بعدها مباشرة والهدف هو خلق حدث إعلامي موازي لاشغال الشعب المصري بالتفجيرات كي يتناسوا عن الاقالات”

ممكن سيقوم السيسي بعمل تفجيرات في مصر

اما..مع توقيت احالت القاده العسكريين

للتحقيق او التقاعد كي يغطي على اقالاتهم

او بعدها مباشرة

والهدف هو خلق حدث اعلامي موازي لاشغال

الشعب المصري بالتفجيرات

كي يتناسوا عن الاقالات — بوغانم (@hassanalishaq73) September 11, 2019

وتتوالى مقاطع الفيديو التي يبثها محمد علي الذي يقدم نفسه بوصفه كاشفا لأسرار الفساد المالي للنظام الحالي، وذلك لكونه مقاولا مقرّبا عمل مع القوات المسلحة لأكثر من خمسة عشر عاما، ثم تعرض لقمع هذه القوات ولاستيلائها على كل أمواله السائلة، مما اضطره لترك البلاد.

ولقيت المقاطع المصورة له، رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقفز عدد متابعي صفحة محمد علي الشخصية -قبل اختراقها من جانب السلطة كما قال صاحبها- من نحو ألفي متابع إلى 160 ألف متابع.

وتصدر وسم #محمد_علي و #محمد_علي_فضحهم و #ادعم_محمد_علي، على موقع تويتر لأكثر من خمسة أيام، كما تُحقق مقاطع الفيديو الخاصة به ملايين المشاهدات.

ونتيجة لتعرض كل الفيديوهات للحذف الدائم من جانب من يسميهم علي بـ”الهاكرز” المدفوعين من السلطة، أنشأ صفحة جديدة على فيسبوك باسم “أسرار محمد علي” وصل عدد متابعيها خلال يومين فقط لأكثر من 200 ألف شخص.

تعامل متابعو محمد علي معه باعتباره بطلا شعبيا يخوض معركة تاريخية، وأطلقوا على الرجل -الذي يقدم لهم معلومات ربما يعرفونها بالفعل- ألقابا عدة مثل “فخر العرب الحقيقي” و”محمد علي فاضح الدولة الحديثة”، على غرار لقب محمد علي باشا والي مصر أوائل القرن التاسع عشر والذي لُقّب بمؤسس الدولة الحديثة.

أيضا يشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي محمد علي بشخصية علي الزيبق، وهو بطل شعبي في عهد الدولة المملوكية، حيث كان لصا لكنه يسرق من رجال السلطة الظالمة ويعيد توزيع ما يسرقه على الشعب الفقير.