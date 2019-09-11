لهذه الأسباب .. على المغرّدين اليمنيين التريّث في طلب إضافة بلدهم لخارطة تويتر الإقليمية

طالب مغرّدون يمنيون عبر هاشتاغ [#add_Yemen_to_twiter_map] بإضافة اليمن لخارطة تويتر الإقليمية لتكوين ترندات خاصة بها.

وخلال الأعوام الماضية لوحظ أن المواقع الجغرافية اليمنية غير مسجلة بقاعدة بيانات أسماء المدن في موقع تويتر.

ورغم كون الطلب منطقي ومشروع في آن واحد، إلا أن حساب “الشاهين” العُماني الشهير في “تويتر” نصح المغردين اليمنيين ومن باب ما مرت به المنطقة خلال الأعوام السابقة بالتريث في الطلب.

اشقاءنا الكرام في #اليمن العزيز

أسعد الله أوقاتكم بكل خير

لفت انتباهنا مطالبتكم عبر الوسم:#add_Yemen_to_twiter_map

بإضافة اليمن لخارطة تويتر الإقليمية لتكوين ترندات خاصة بها. كما لاحظنا خلال الأعوام الماضية أيضاً أن المواقع الجغرافية اليمنية غير مسجلة بقاعدة بيانات،،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 10, 2019

وعزا “الشاهين” –الراصد والمتابع و الشهير في فضح وتفنيد ادعاءات باطلة ضد السلطنة- أسباب دعوته للتريث في ذلك نظراً لوجود المركز الإقليمي لتويتر “بإحدى إمارات الكيان الكونفدرالي وما صاحب ذلك من سوء للاستخدام وحجب للمعلومات وتسريب لبيانات المستخدمين والتي أدت إلى اعتقال بعضهم واغتيال البعض الآخر وكشف للهويات والخصوصيات”.

أسماء المدن في تويتر. ورغم كون الطلب منطقي ومشروع في آن واحد. إلا أننا ننصحكم ومن باب ما مرت به المنطقة خلال الأعوام السابقة بالتريث فيه،، للأسباب التالية:

1- وجود المركز الإقليمي لتويتر بإحدى إمارات الكيان الكونفدرالي وما صاحب ذلك من سوء للاستخدام وحجب للمعلومات وتسريب لبيانات،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 10, 2019

وأضاف: “ربما تكون الحسابات اليمنية الشقيقة تتبع جغرافياً نفس المركز الإقليمي في الوقت الراهن الا ان وجود ترندات مخصصة سيسهم في عمليات تضليل الرأي العام بشكل أكبر”.

المستخدمين والتي أدت إلى اعتقال بعضهم واغتيال البعض الآخر وكشف للهويات والخصوصيات، ربما تكون الحسابات اليمنية الشقيقة تتبع جغرافياً نفس المركز الإقليمي في الوقت الراهن الا ان وجود ترندات مخصصة سيسهم في عمليات تضليل الرأي العام بشكل أكبر. — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 10, 2019

وأكدّ أنّ “إضافة اليمن على خارطة تويتر في ظل أوضاع الاحتلال سيعزز من قدرات محور التحالف على حذف/إضافة الترندات بما يخدم مساعي الحرب النفسية والخداع. وحدث ذلك في عدة مناسبات سابقة في ظل الأزمات الخليجية وغيرها”.

2- اضافة اليمن على خارطة تويتر في ظل أوضاع الاحتلال سيعزز من قدرات محور التحالف على حذف/إضافة الترندات بما يخدم مساعي الحرب النفسية والخداع. وحدث ذلك في عدة مناسبات سابقة في ظل الأزمات الخليجية وغيرها.

3- في ظل امتلاك محور تحالف الاحتلال لكميات ضخمة من الحسابات الوهمية،،،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 10, 2019

وفي ظل امتلاك “محور تحالف الاحتلال لكميات ضخمة من الحسابات الوهمية يمكن تخصيص عشرات الألوف منها للسيطرة المطلقة على توجهات الرأي العام اليمني وخلق بؤر Heat-Maps لبث معلومات خاطئة أو حجب معلومات صحيحة أو تغيير المحتويات”.أكد “الشاهين”

فيمكن تخصيص عشرات الألوف منها للسيطرة المطلقة على توجهات الرأي العام اليمني وخلق بؤر Heat-Maps لبث معلومات خاطئة أو حجب معلومات صحيحة أو تغيير المحتويات.

4- بالإضافة لذلك قد يتطلب الأمر إجراء تعديلات في سيرفرات الموقع بالجمهورية اليمنية الشقيقة لمنح محور الاحتلال إمكانيات،،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 10, 2019

وبالإضافة لذلك، “قد يتطلب الأمر إجراء تعديلات في سيرفرات الموقع بالجمهورية اليمنية الشقيقة لمنح محور الاحتلال إمكانيات أكبر لتتبع المستخدمين والأرقام التسلسلية لهواتفهم وحواسيبهم و الأرقام التسلسلية لشرائح الـSim والمواقع الجغرافية وكافة حسابات البرامج الأخرى ومراقبتهم عن بعد كما حدث مسبقاً عن طريق برنامج كارما الذي استهدف شخصيات يمنية مثل الناشطة توكل كرمان وعدة إعلاميين وشخصيات يمنية بارزة”.

أكبر لتتبع المستخدمين والأرقام التسلسلية لهواتفهم وحواسيبهم و الأرقام التسلسلية لشرائح الـ. Sim والمواقع الجغرافية وكافة حسابات البرامج الأخرى ومراقبتهم عن بعد كما حدث مسبقاً عن طريق برنامج كارما الذي استهدف شخصيات يمنية مثل @TawakkolKarman و عدة إعلاميين وشخصيات يمنية بارزة — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 10, 2019

وختم بالقول: ” اليمن مطبوعة على خارطة الكون وفرضت وجودها فيه بكل حضاراتها قبل أن تتشكل خرائط المنطقة بألوف السنين ناهيكم عن دول طارئة في المنطقة لم يتجاوز عمرها النصف قرن.حفظكم الله جميعاً وأنعم عليكم بالسكينة والأمان والخير الوفير”.