“لا جنّ عاشق ولا جنّ مغروم” .. هذا هو سبب وفاة إسراء غريب بحسب تقرير الطب الشرعي المسرّب

بعد ساعاتٍ قليلة من إعلان النيابة العامة الفلسطينية عن أنها ستكشف غداً الخميس، نتائج التحقيق في قضية وفاة الفتاة إسراء غريب من مدينة بيت ساحور، تداولت مواقع التواصل ونشطاء نسخة مسربة من تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة “غريب” ما أثار ضجةً كبيرة، وتساءل بعضهم عن إمكانية أن يكون التسريب مقصوداً.

وأرجع التقرير، سبب الوفاة إلى “القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها”.

كما يشير إلى وجود جروح وكدمات حديثة وقديمة ناتجة عن عنف خارجي على الجسم.

ونفى التقرير تعرضها لجلطة سببت الوفاة كما جرى تداول في الأيام الماضية.













من جهته، أكد الطبيب أشرف القاضي المشرف على تشريح جثمان الفتاة اسراء غريب، صحة التقرير المتداول .

وقال “القاضي” إن النسخة المسربة تحمل توقيعه الصحيح وأن سبب الوفاة أيضاً صحيح.

من جهته، أكد مدير الطب الشرعي الفلسطيني ريان العلي صحة الشكل والترويسة والتواقيع والأختام الواردة على النسخة التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفض العلي في ذات الوقت، تأكيد مضمون التقرير، كون التقرير سُلم للنيابة العامة صاحبة الاختصاص بالكشف عن تفاصيله.