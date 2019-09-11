“شاهد” نهاية كارثية لعراقي زعم أن الحسين أتاه في منامه وأمره بضرب نفسه 3 طلقات وسينجو من الموت.. ففعل!

ضجت مواقع التواصل بمقطع فيديو أثار صدمة وجدلا واسعا لمواطن عراقي، يضرب نفسه بالنار في كربلاء أثناء إحياء مراسم يوم عاشوراء.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع، ظهر عباس الموسوي رجل من مدینة كربلاء وهو يزعم وسط حشد أنه رٲى الإمام الحسین في منامه والذي أمره بضرب نفسه بـ3 طلقات وسوف ينجو من الموت.

عباس الموسوي رجل من مدینة #كربلاء قال رٲیت الامام #الحسین في منامي وقال لي اضرب علی نفسك 3 طلقات وسوف انجوك من الموت فقام الرجل بضرب نفسه بثلاث طلقات لكنه لم یصل الی المستشفی ومات في الحال.. انا لله وانا اليه راجعون.. إلى أين سنصل!!!#العراق #عاشوراءpic.twitter.com/FiWf8wQEgW — أموي نيوز (@ALAMAWI) September 11, 2019

فقام الرجل بضرب نفسه بثلاث طلقات لكنه لم یصل الی المستشفی ومات في الحال، وسط ذهول وربكة واسعة بين الحاضرين الذين هرعوا لإسعافه عبثا.

هذا وصُدم متابعون بما أعلنته وزارة الصحة العراقية أمس، الثلاثاء، عن مقتل وإصابة نحو 130 عراقيًا خلال حادث أثناء إحياء الشيعة ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقي.

وذكرت الوزارة أن نحو 30 شخصًا قتلوا، وأصيب نحو 100 بفعل انهيار جزء من ممشى خلال ذكرى عاشوراء في كربلاء، وقالت الوزارة إنها استنفرت طواقمها لتقديم العلاج للمصابين.

ويحيي مئات آلاف الشيعة حول العالم ذكرى يوم عاشوراء “واستشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قبل نحو 14 قرنًا”.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس الثلاثاء إجازة رسمية في البلاد، ونشرت وزارة الداخلية الآلاف من عناصر الأمن والحشد الشعبي لتأمين الحماية لمواكب الشيعة.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري.

ويرى الشيعة أنهم يُعاقبون أنفسهم عبر إيذاء أجسادهم، تكفيرًا عن عدم نصرتهم الحسين قبل استشهاده.