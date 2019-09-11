“شاهد” رجل الخمور خلف الحبتور منزعج جدا من انتشار الأسلحة بين الاماراتيين: تلمس رأسه وهذا ما قاله

طالب رجل الأعمال الاماراتي، خلف الحبتور، مؤسسات الأمن في الإمارات، أن تعيد النظر بالسماح للأفراد باقتناء “3” قطع سلاح.

وقال الحبتور في تسجيل فيديو تابعته “وطن”، ” في هذه الأيام هناك خوف من أن تتم إساءة استعمال هذا السلاح، خصوصاً مع ما نشاهده على الشاشات من أعمال عنف وإرهاب”، مضيفاً :” ثقتنا بالأمن كبيرة، ولكن نطلب اعادة النظر بهذا القرار خوفاً على ابنائنا وبناتنا “.

أرجو من مؤسسات الأمن في #الإمارات ان تعيد النظر بالسماح للأفراد باقتناء 3 قطع سلاح. ففي هذي الأيام هناك خوف من أن تتم إساءة استعمال هذا السلاح، خصوصاً مع ما نشاهده على الشاشات من أعمال عنف وإرهاب. ثقتنا بالأمن كبيرة، ولكن نطلب اعادة النظر بهذا القرار خوفاً على ابنائنا وبناتنا. pic.twitter.com/ZpIufoRVPc — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) September 11, 2019

وأشار الحبتور إلى أنه متخوف مما يحدث في البلدان الاخرى من انتشار الأسلحة، داعياً الحكومة الإماراتية إلى عدم السماح بتوفير الاسلحة للشباب الاماراتي من أجل مصلحة الشعب الاماراتي.

وانتقد رجل الخمور الاماراتي، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية الاماراتية الدكتور حميد محمد حميد المهيري، بعد تصريحات له حول انتشار الاسلحة بين الشباب الاماراتي, محذراً من انتشارها بين الشباب الاماراتي خشية من انتقال سيناريو الدول العربية الاخرى إلى الامارات. كما قال.