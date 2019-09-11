خلف الحبتور
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“شاهد” رجل الخمور خلف الحبتور منزعج جدا من انتشار الأسلحة بين الاماراتيين: تلمس رأسه وهذا ما قاله

كتب خاص "وطن"
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طالب رجل الأعمال الاماراتي، ، مؤسسات الأمن في ، أن تعيد النظر بالسماح للأفراد باقتناء “3” قطع سلاح.

وقال الحبتور في تسجيل فيديو تابعته “وطن”، ” في هذه الأيام هناك خوف من أن تتم إساءة استعمال هذا السلاح، خصوصاً مع ما نشاهده على الشاشات من أعمال عنف وإرهاب”، مضيفاً :” ثقتنا بالأمن كبيرة، ولكن نطلب اعادة النظر بهذا القرار خوفاً على ابنائنا وبناتنا “.

وأشار الحبتور إلى أنه متخوف مما يحدث في البلدان الاخرى من انتشار الأسلحة، داعياً الحكومة الإماراتية إلى عدم السماح بتوفير الاسلحة للشباب الاماراتي من أجل مصلحة الشعب الاماراتي.

وانتقد رجل الخمور الاماراتي، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية الاماراتية الدكتور حميد محمد حميد المهيري، بعد تصريحات له حول انتشار الاسلحة بين الشباب الاماراتي, محذراً من انتشارها بين الشباب الاماراتي خشية من انتقال سيناريو الدول العربية الاخرى إلى . كما قال.

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