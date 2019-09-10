اعتقال عمر المقبل بسبب انتقاده هيئة الترفيه في السعودية
اعتقال عمر المقبل بسبب انتقاده هيئة الترفيه في السعودية
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د.عمر المقبل .. أستاذ بجامعة القصيم اعتقله “بن سلمان” وأخفاه بسبب هذا الفيديو

كتب وطن
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أكد حساب “معتقلي الرأي” –المتخصص بمتابعة المعتقلين السياسيين في – أن السلطات اعتقلت الشيخ د. لأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن ما يجري “يسلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه”.

وكان الشيخ “المقبل” قال في الفيديو الذي اعتقل بسببه: “لسنا ضدّ الترفيه، بل معه إذا كان وفق الضوابط الشرعية قولاً وفعلاً، وليس مجرد جملة تنطق ولا تكتب، لتمرر تحتها أمور يدرك العامي الغيور أنها لا توافق الشرع”.

 

وأضاف:”لسنا ضد الترفيه، ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته باسم الترفيه وضد ذبح الحياء واغتيال المروءة وجلب شذاذ الآفاق وفساقهم باسم الترفيه لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي لا يشرّف كل مواطن أن تطأ أقدامهم بلاد الحرمين الشريفين، فضلاً على أن يصدروا على أنهم نجوم أو قدوات”.

 

وقال: “كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضورهم؟. حضور مهرجانات يشترك في أناس عرفوا في موطان أخرى من شذاذ الآفاق والبلاد الغربية بشرب الخمر ولبس الصليب ومعاقرة الفواحش. هذا ياعباد الله تسفيه وتغريب لا ترفيه”.

واعتبر “معتقلي الرأي” أن اعتقال عمر المقبل “يأتي استمراراً لحملات الاعتقال التعسفية الشرسة التي تشهدها المملكة منذ سنتين، والتي تستهدف كبار العلماء والمشايخ وغيرهم من أصحاب الفكر والرأي الحر”.

وأكد أنّ “اعتقال عمر المقبل ومن قبله الكثيرون من النخب والمشايخ الذين اعتقلوا على خلفية تعبيرهم عن الرأي إثبات جديد على زيف مزاعم السلطات بأن قوانينها تكفل حرية التعبير!”.

 

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