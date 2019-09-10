الوفد الأمني المصري يجتمع مع قيادة حماس
الوفد الأمني المصري يجتمع مع قيادة حماس
الهدهد

حماس تكشف لـِ”وطن” حقيقة رسالة التهديد بالحرب التي نقلها “نتنياهو” مع الوفد الأمني المصري

كتب وطن
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نفت حركة المقاومة الإسلامية () لــ”وطن” مزاعم نشرها موقع “ديبكا” الاستخباري الإسرائيليّ، عن نقل رسالة تهديد من رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو إلى الحركة مفادّها أن جيش الإحتلال الاسرائيلي يستعد للبدء بحرب شاملة ضد قطاع .

 

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحٍ خاصّ لـِ”وطن” إن هذه الزاعم “كاذبة”. مؤكداً أن الموقع العبريّ معروفٌ عنه فبركة الأخبار وتزويرها.

 

وأضاف المتحدث أنّ “نتنياهو” ووزراء حكومته دأبوا على تهديد غزة عبر وسائل الاعلام العبرية، معتبراً أنّ الوسيط المصريأكبر من أن ينقل هكذا رسالة لحماس.

 

وشدد على أن حماس لا تستقبل رسائل تهديد من ، مؤكداً أن التهديدات الإسرائيلية لا تخيف حركته.

 

ووفقاً لـِ”ديبكا”، فقد ادّعى ان الرسالة تنص على أنه إذا استمرت حماس في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل فإن الاخيرة اتخذت قراراً بشن حرب ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

واعتبرت الرسالة أن هذا تحذير أخير لحماس وأن عليها الوفاء بجميع وعودها لكبح جماح الفصائل المسلحة ووقف اطلاق الصواريخ .

 

ووفقا للمصادر فأنه إذا دخلت إسرائيل في حرب شاملة في غزة، فإنها ستعمل مع أطراف أخرى لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد لاحق وهذا ما يسعى اليه نتنياهو.

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