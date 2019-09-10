حماس تكشف لـِ”وطن” حقيقة رسالة التهديد بالحرب التي نقلها “نتنياهو” مع الوفد الأمني المصري

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لــ”وطن” مزاعم نشرها موقع “ديبكا” الاستخباري الإسرائيليّ، عن نقل الوفد الأمني المصري رسالة تهديد من رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو إلى الحركة مفادّها أن جيش الإحتلال الاسرائيلي يستعد للبدء بحرب شاملة ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحٍ خاصّ لـِ”وطن” إن هذه الزاعم “كاذبة”. مؤكداً أن الموقع العبريّ معروفٌ عنه فبركة الأخبار وتزويرها.

وأضاف المتحدث أنّ “نتنياهو” ووزراء حكومته دأبوا على تهديد غزة عبر وسائل الاعلام العبرية، معتبراً أنّ الوسيط المصريأكبر من أن ينقل هكذا رسالة لحماس.

وشدد على أن حماس لا تستقبل رسائل تهديد من إسرائيل، مؤكداً أن التهديدات الإسرائيلية لا تخيف حركته.

ووفقاً لـِ”ديبكا”، فقد ادّعى ان الرسالة تنص على أنه إذا استمرت حماس في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل فإن الاخيرة اتخذت قراراً بشن حرب ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واعتبرت الرسالة أن هذا تحذير أخير لحماس وأن عليها الوفاء بجميع وعودها لكبح جماح الفصائل المسلحة ووقف اطلاق الصواريخ .

ووفقا للمصادر فأنه إذا دخلت إسرائيل في حرب شاملة في غزة، فإنها ستعمل مع أطراف أخرى لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد لاحق وهذا ما يسعى اليه نتنياهو.