أب أردني ألقى طفلته من الدور الرابع بأحد الفنادق ثم قفز ورائها في مشهد مرعب.. والسبب صادم!

تناقلت وسائل الإعلام الأردنية تفاصيل حادث مروع وقع في أحد فنادق مدينة العقبة أقصى جنوب الأردن.

وفي التفاصيل أنهى أب أردني حياته وحياة ابنته بالقفز من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة.

وأضاف أنه جرى إسعافهما وما لبثا أن فارقا الحياة.

وتابع قائلا إن التحقيقات أشارت إلى قيام الشخص المتوفى بإلقاء طفلته ومن ثم نفسه إثر خلافات عائلية، مؤكدا أن التحقيق ما زال جاريا في الحادثة.