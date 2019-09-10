“أبطال” عُمانيون يمنعون كارثة محققة في البحر لـ7 أجانب غرق قاربهم
أنقذ عدد من الصيادين العُمانيين الثلاثاء ٧ أشخاص غير عُمانيين، بعد غرق قاربهم في البحر بنيابة الأشخرة.
وذكر حساب “الدفاع المدني والإسعاف – عُمان” على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن” أن الصيادين وبالتعاون مع رجال الهيئة انقذوا الأشخاص السبعة الذين كانوا على متن القارب بعد غرقه.
وتم نقل الأشخاص السبعة إلى مركز الشرطة المختص لإستكمال باقي الإجراءات.
توضيحاً لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل المختلفه❗— الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) September 10, 2019
تمكن عدد من الصيادين بنيابة #الأشخرة من إنقاذ عدد ٧ أشخاص غير عمانيين بعد غرق قاربهم في البحر وبالتعاون مع رجال الهيئة تم نقلهم إلى مركز الشرطة المختص لإستكمال باقي الإجراءات.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف