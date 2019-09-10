انقاذ 7 أشخاص غرق قاربهم في البحر - أرشيف
انقاذ 7 أشخاص غرق قاربهم في البحر - أرشيف
حياتنا

“أبطال” عُمانيون يمنعون كارثة محققة في البحر لـ7 أجانب غرق قاربهم

كتب وطن
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أنقذ عدد من الصيادين العُمانيين الثلاثاء ٧ أشخاص غير عُمانيين، بعد غرق قاربهم  في البحر بنيابة الأشخرة.

 

وذكر حساب “الدفاع المدني والإسعاف – عُمان” على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن” أن الصيادين وبالتعاون مع رجال الهيئة انقذوا الأشخاص السبعة الذين كانوا على متن القارب بعد غرقه.

 

وتم نقل الأشخاص السبعة إلى مركز الشرطة المختص لإستكمال باقي الإجراءات.

 
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