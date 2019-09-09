كاتب عُماني معروف يدقّ ناقوس الخطر ويحذّر: “هناك من يتربص بالسلطنة وموانئها بعد نجاح ميناء صحار”

حذّر الكاتب العُماني المعروف زكريا المحرمي من جهاتٍ تتربّص بسلطنة عمان وموانئ السلطنة.

وقال في تغريدةٍ له بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: “اكتشفت من خلال حوار مع الأصدقاء في صحار أن ميناء صحار يعمل بكفاءة ونجاح واستطاع في فترة وجيزة ملأ مساحة تخزين الحاويات أكثر مما كان متوقعا والعمل جار على التوسعة”.

وأضاف: “هناك من يتربص ببلادنا وموانئنا؛ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؛ وسيفشلون وتنكشف مكائدهم وتكسد موانئهم!!”.

اكتشفت من خلال حوار مع الأصدقاء في صحار أن ميناء صحار يعمل بكفاءة ونجاح واستطاع في فترة وجيزة ملأ مساحة تخزين الحاويات أكثر مما كان متوقعا والعمل جار على التوسعة؛ هناك من يتربص ببلادنا وموانئنا؛ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؛ وسيفشلون وتنكشف مكائدهم وتكسد موانئهم!! — زكريا المحرمي (@almuharrmi) September 9, 2019

وفي عام 1999 وضعت البنية الأساسية للميناء، وفي عام 2010 تم إنشاء منطقة حرة ملحقة بالميناء.

وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء 45 كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد الأرصفة 21 رصيف، كما تتراوح أعماق نلك الأرصفة ما بين 16 مترا و 25 مترا، وتبلغ مجموع أطوال الأرصفة 6270 مترا.

وخلال عام 2018 الماضي شهد الميناء نمواً واسعاً في حجم البضائع، حيث بلغ حجم البضائع التي يتم مناولتها أسبوعيا 1.2 مليون طن، ما يسجل ارتفاعا بنحو 14% بحجم البضائع مقارنة بعام 2017.

وقد بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى صحار 3.443 سفينة، مسجلة نمو بنسبة 12% مقارنة بعام 2017.

وتكثف السلطنة جهودها لزيادة مساحة الميناء، بهدف تنشيط الحركة التجارية وتشجيع خطوط الشحن الرئيسية على زيادة عدد رحلاتها وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.